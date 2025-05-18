Банда мозырских школьников держала в страхе весь район. Все подробности громкого дела скинхедов

Преступная группа, в которую входили в основном подростки, орудовала в Гомельской области. Их основная точка находилась в Мозыре, где и происходило большинство преступлений, которые отличались цинизмом и жестокостью. В рамках расследования задержаны 8 человек. Сейчас их ждет суд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беспричинно и безжалостно, руками и ногами по голове. Это избиение случайного прохожего в Мозыре. Похожих случаев в небольшом городе буквально за несколько месяцев произошло больше трех десятков.

И это не просто случайные нападения. Это действия преступной группировки, банды скинхедов. Участников ячейки сплотила идеология неонацизма. Несовершеннолетние ставили своей целью очистить общество от неугодных им людей. Унтерменш, как их называли скинхеды, или недолюди, если переводить с немецкого. Такой приговор мозырская банда выносила всем наркозависимым, любителям выпить и педофилам. Но нападали на совершенно обычных людей.

Денис Кузьмин, следователь по особо важным делам управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:

Вели переписку с лицами, которые желали познакомиться с несовершеннолетними девушками. И на данных лиц также совершались нападения. За период своей деятельности акции в отношении действительно лиц, которые были бы причастны к педофилии, совершены ими не было.

Банду сколотили еще летом 2023-го, а начиналось все с чата в Telegram-каналах, где двое подростков впервые открыли для себя идею неонацизма. Уже после пришла идея создать собственную группировку. Ее участников искали в соцсетях, на форумах и даже на сайтах знакомств. Удалось собрать шесть единомышленников. Маски, биты, ножи, перцовые баллончики. На дело они выходили во всеоружии, подготовленными. Денис Кузьмин:

Жителей города Мозыря данные ребята заманили в лесной массив, где на последнего было совершено групповое нападение. Наносились телесные повреждения молодому человеку. Нападение в том числе мотивировалось тем, что считали, что данный молодой человек не славянской национальности.

После этого нападения экстремисты задумались о своей безопасности, ведь все издевательства они снимали на мобильные телефоны.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Был у банды скинхедов и свой штаб. Располагался он в подвале вот этого дома. Здесь они планировали и обсуждали свои преступления, которые называли акцией, а также хранили орудия для нападений. Сейчас дверь сюда закрыта.

Ячейка экстремистов была причиной для беспокойства местных, но сделать замечание или вызвать милицию никто не решался.

Как и жители этого дома, я замечала, что здесь собираются подростки. И как-то даже хотела сделать замечание, но подумала, лучше не лезть.

Они собираются толпами. Что они, курят или колются, кто там знает. Мы с ними не общаемся.

Подвал, где собирались подростки, принадлежал одному из участников преступной группы. Жил хозяин штаба в этой многоэтажке давно, но в последнее время, по рассказам друга детства, сильно изменился и сменил круг общения. В состоянии подшофе, выходя из подвала на свежий воздух подышать, ради забавы группировка могла избить случайных прохожих. Просто так.

Антон, потерпевший:

Нас подозвали из подъезда. Мы подошли спросить что такое. Их было двое, они были под воздействием алкоголя и настроены враждебно. После ударов у меня остался синяк под глазом, а у Максима был разбит нос.

Расследование этого уголовного дела следователи начали в апреле прошлого года. Отправной точкой стала информация о том, что несовершеннолетний житель Ельского района разместил в Telegram-группе несколько сообщений, направленных на разжигание межнациональной вражды. Правоохранители экстремиста быстро нашли. Близкие молодого человека хоть и отмечали странные перемены, значения им не придавали.

Почему так получилось, что ваш сын связался с плохой компанией? Оксана, пожалуйста, можно с вами пообщаться все-таки? В чем причина?

На момент задержания парень учился в 11-м классе, хотя все чаще прогуливал, мол, плохое самочувствие. Но в то же время принимал участие во многих школьных мероприятиях, с учителями ладил, дружелюбно отшучивался на все вопросы.