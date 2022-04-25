12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте

Виктория Климович, председатель первичной профсоюзной организации Вилейской центральной районной больницы:

2022 год был объявлен Годом исторической памяти. Так как у нас в больнице также есть медицинские работники, которые принимали активное участие во время Великой Отечественной войны (к сожалению, из них только один человек остался в живых на сегодня), поэтому мы решили посадить небольшую аллейку в память этих медицинских работников.