12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте

Новости Беларуси. Новая аллея появилась у центрального входа в хирургический корпус Вилейской больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая аллея появилась у центрального входа в хирургический корпус Вилейской больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь здесь растут именные туи медиков. Аллею памяти заложили в честь коллег, которые в годы Великой Отечественной войны помогали на фронте. 12 туй – 12 героев.
Виктория Климович, председатель первичной профсоюзной организации Вилейской центральной районной больницы:
2022 год был объявлен Годом исторической памяти. Так как у нас в больнице также есть медицинские работники, которые принимали активное участие во время Великой Отечественной войны (к сожалению, из них только один человек остался в живых на сегодня), поэтому мы решили посадить небольшую аллейку в память этих медицинских работников.
Пока на месте установлена временная табличка, в ближайшее время планируют разместить постоянную, где будут выбиты фамилии медиков.