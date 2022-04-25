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12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте

25 апреля 2022 13:54
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Новости Беларуси. Новая аллея появилась у центрального входа в хирургический корпус Вилейской больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте-1

Теперь здесь растут именные туи медиков. Аллею памяти заложили в честь коллег, которые в годы Великой Отечественной войны помогали на фронте. 12 туй – 12 героев.  

12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте-4

Виктория Климович, председатель первичной профсоюзной организации Вилейской центральной районной больницы:  
2022 год был объявлен Годом исторической памяти. Так как у нас в больнице также есть медицинские работники, которые принимали активное участие во время Великой Отечественной войны (к сожалению, из них только один человек остался в живых на сегодня), поэтому мы решили посадить небольшую аллейку в память этих медицинских работников.

12 туй – 12 героев. Около Вилейской больницы появилась аллея в память медиков, которые помогали на фронте-7

Пока на месте установлена временная табличка, в ближайшее время планируют разместить постоянную, где будут выбиты фамилии медиков.

# Великая Отечественная война # общество # Виктория Климович # Фотофакт

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