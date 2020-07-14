Для него это уже 15-я уборочная. В Гродненском районе наградили комбайнера, который первый в стране намолотил 1000 тонн зерна

Новости Беларуси. Первые рекорды уборочной кампании. Комбайнер из Гродненского района первым в стране намолотил 1000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителю – награды и подарки.
Новости Беларуси. Первые рекорды уборочной кампании. Комбайнер из Гродненского района первым в стране намолотил 1000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителю – награды и подарки.
Для комбайнера Андрея Росеника сельхозпредприятия имени Кремко это уже 15-я уборочная, специалист обмолачивал озимый ячмень.
В хозяйстве отмечают высокую урожайность этой культуры – 99 центнеров с гектара, это лучший результат за последние 7 лет. Тем не менее, свой профессионализм хлебороб доказывал не раз – в 2019 году также был первым тысячником в стране. Признается, в этот раз переживал, что не выйдет в лидеры, ведь жатву начал с новым комбайном, к которому еще надо было привыкнуть. Но добросовестное отношение к делу все же помогло ему справиться на отлично.
Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В.И. Кремко:
Урожаем доволен. Агрономическая служба сработала хорошо. Хозяйства вырастили неплохой урожай, с хорошим валовым сбором.
Ромуальд Юровский, председатель Гродненской областной организации профсоюзов работников агропромышленного комплекса:
Мы будем подводить итоги и награждать лучших – тех, кто первые намолотили тысячу тонн, две, три и так далее. В общей сложности в Гродненской области будет награждено только нашим комитетом областным более 1500 человек.
Практически во всех хозяйствах Гродненской области уже заканчивают уборку озимого ячменя – остались последние гектары. Параллельно техника работает на рапсе. Аграрии готовятся приступить к уборке озимой пшеницы.