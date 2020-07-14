Для него это уже 15-я уборочная. В Гродненском районе наградили комбайнера, который первый в стране намолотил 1000 тонн зерна

Для комбайнера Андрея Росеника сельхозпредприятия имени Кремко это уже 15-я уборочная, специалист обмолачивал озимый ячмень.

В хозяйстве отмечают высокую урожайность этой культуры – 99 центнеров с гектара, это лучший результат за последние 7 лет. Тем не менее, свой профессионализм хлебороб доказывал не раз – в 2019 году также был первым тысячником в стране. Признается, в этот раз переживал, что не выйдет в лидеры, ведь жатву начал с новым комбайном, к которому еще надо было привыкнуть. Но добросовестное отношение к делу все же помогло ему справиться на отлично.