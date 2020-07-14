«Я решила себе доказать». Стобалльники о своём успехе на ЦТ

Чтобы набрать максимальные баллы на ЦТ и поступить на бюджет, абитуриентам приходится усердно грызть гранит науки, жертвовать свободным временем и полноценным сном. Эти ребята в прошлом году уже прошли тернистый путь и смогли выбиться в лидеры среды поступающих. Нынешний студент химического факультета Артём стал стобалльником дважды: по химии и математике, и заслуга сильных репетиторов тут ни при чём, парень готовился сам. Место учёбы выбирал по зову сердца, а не по результатам тестирования.

Артём Точёный, студент химического факультета БГУ:

Готовился всего 2 месяца, потому что в 11-ом классе проходят олимпиады по химии, я участвовал. Я надеялся, что возьму диплом и, соответственно, поступлю без экзаменов. Но случился казус и мне пришлось за 2 месяца подготавливаться. Учился в лицее БГУ, там, в принципе, высокий уровень преподавания любых предметов. Но по математике я, на самом деле, чувствовал, что я отстаю от класса. Пришлось догонять. Ещё с четвёртого класса эта девушка точно знала: её призвание – лингвистика. За плечами нынешней студентки – многочисленные олимпиады.

Екатерина Кобус, студентка факультета журналистики БГУ:

Пошла на ЦТ, хотя, на самом деле, мне не нужно было этого делать, потому что республиканский диплом уже давал мне 100 баллов. Но я решила себе доказать ещё раз и набрала 100. У нас была обычная средняя общеобразовательная школа, даже не гимназия. У меня не было репетиторов, у меня был только мой любимый учитель по русскому языку. Сорвать куш и поступить в ведущий ВУЗ страны – БГУ – Елизавете помогла серьёзная подготовка в гимназии и усердная работа с репетитором. Биологический факультет ещё на стадии подготовки стал для неё вторым домом, именно здесь проходило большинство олимпиад, в которых она принимала активное участие, поэтому с выбором факультета не мешкалась.