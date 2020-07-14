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«Я решила себе доказать». Стобалльники о своём успехе на ЦТ

14 июля 2020 10:25
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Чтобы набрать максимальные баллы на ЦТ и поступить на бюджет, абитуриентам приходится усердно грызть гранит науки, жертвовать свободным временем и полноценным сном. Эти ребята в прошлом году уже прошли тернистый путь и смогли выбиться в лидеры среды поступающих. Нынешний студент химического факультета Артём стал стобалльником дважды: по химии и математике,  и заслуга сильных репетиторов тут ни при чём, парень готовился сам. Место учёбы выбирал по зову сердца, а не по результатам тестирования. 

«Я решила себе доказать». Стобалльники о своём успехе на ЦТ-1

Артём Точёный, студент химического факультета БГУ:
Готовился всего 2 месяца, потому что в 11-ом классе проходят олимпиады по химии, я участвовал. Я надеялся, что возьму диплом и, соответственно, поступлю без экзаменов. Но случился казус и мне пришлось за 2 месяца подготавливаться. Учился в лицее БГУ, там, в принципе, высокий уровень преподавания любых предметов. Но по математике я, на самом деле, чувствовал, что я отстаю от класса. Пришлось догонять.

Ещё с четвёртого класса эта девушка точно знала: её призвание – лингвистика. За плечами нынешней студентки – многочисленные олимпиады. 

«Я решила себе доказать». Стобалльники о своём успехе на ЦТ-4

Екатерина Кобус, студентка факультета журналистики БГУ:
Пошла на ЦТ, хотя, на самом деле, мне не нужно было этого делать, потому что республиканский диплом уже давал мне 100 баллов. Но я решила себе доказать ещё раз и набрала 100. У нас была обычная средняя общеобразовательная школа, даже не гимназия. У меня не было репетиторов, у меня был только мой любимый учитель по русскому языку.

Сорвать куш и поступить в ведущий ВУЗ страны – БГУ – Елизавете помогла серьёзная подготовка в гимназии и усердная работа с репетитором. Биологический факультет ещё на стадии подготовки стал для неё вторым домом, именно здесь проходило большинство олимпиад, в которых она принимала активное участие, поэтому с выбором факультета не мешкалась. 

«Я решила себе доказать». Стобалльники о своём успехе на ЦТ-7

Елизавета Громова, студентка биологического факультета БГУ:
Подготовка проходила достаточно напряжённо, потому что я в 10-ом классе на два фронта работала: и на олимпиаду, и на подготовку. И помимо этого, ещё я занималась химией и биологией, параллельно готовилась. Почти не гуляла, почти не выходила из дома. Но это окупилось.

Между тем, министерство образования подвело промежуточные итоги тестирования этого года. Около 5,5% от числа зарегистрированных на три ЦТ не явились. Четыре человека были удалены за использование мобильных телефонов, и шесть человек смогут пройти централизованное тестирование в резервные дни в связи с тем, что пропустили его по медпоказаниям. Всего на ЦТ в этом году было зарегистрировано более 64 тысяч абитуриентов. Принять на первуюступень высшего образования планируют более 55 тысяч человек, в том числе на бюджетные места порядка 27 тысяч.   

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Артём Точёный # Екатерина Кобус # Елизавета Громова

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