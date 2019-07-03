«Наконец-то долгожданное первое место». Белорусский силач рассказывает об участии в соревнованиях Minsk Strong Battle

Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отмечает с большим размахом. Крупнейшие площадки гуляний развернулись у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильную культурную и развлекательную программу дополнил силовой экстрим. Один из участников на глазах удивленной публики толкал 12-тонный грузовик. Отличается эта территория и огромным фуд-кортом. Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.

Кристина Федорович, СТВ:

Около Дворца спорта закончились Международные соревнования Minsk Strong Battle. В этом году в турнире принимают участие силачи из Беларуси, Украины, Литвы. Спортсмены показали себя в четырех основных упражнениях. Конечно, самое зрелищное – это трек-пул четырех легковых автомобилей: легковые автомобили перетягивают из точки «А» в точку «Б». Участником соревнований был и Алексей Карпиеня. Алексей, чем вы сегодня удивляли людей?

Алексей Карпиеня, белорусский силач:

Наверное, самое зрелищное, это трек-пул – связка из четырех легковых авто. Прошлый раз тянули пять, в этот раз – четыре. Привлекали людей из стандартных видов спорта в нестандартные, атлетов из Беларуси, чтобы популяризировать это больше у нас в стране. Также был подъем гантелей с ограничением по времени в минуту, гантеля весом 60 килограмм. С большего упражнения были на силовую и выносливость. Кристина Федорович:

60 килограмм вы поднимаете одной рукой, правильно?

Алексей Карпиеня:

Это не минимальный вес, но и не самый большой на данных турнирах. Кристина Федорович:

Какое место вы сегодня заняли? Алексей Карпиеня:

Сегодня я занял первое место. Может, сказывается, что неоднократно участвовал в данных турнирах. Ребята только начинают втягиваться в этот спорт. Кристина Федорович:

Сколько лет вы этим занимаетесь, что добились таких успехов?