Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

Все подробности – у корреспондента Камиллы Шах.

Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним торжествам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камилла Шах, СТВ:

3 июля в Минске организовано очень много праздничных площадок. Нескончаемым потоком люди идут в музей Великой Отечественной войны.

После прохода военной техники вечером пройдет театрализованное шоу и состоится акция «Споем гимн вместе». Салют в 22.20 озарит небо над Минском.