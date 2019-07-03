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Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости

03 июля 2019 14:33
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Новости Беларуси. Центральным событием станет парад в честь Дня Независимости. Он пройдет у стелы «Минск – город-герой». Идут последние приготовления к вечерним торжествам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности – у корреспондента Камиллы Шах.

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости-1

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости-3

Камилла Шах, СТВ:
3 июля в Минске организовано очень много праздничных площадок. Нескончаемым потоком люди идут в музей Великой Отечественной войны.

После прохода военной техники вечером пройдет театрализованное шоу и состоится акция «Споем гимн вместе». Салют в 22.20 озарит небо над Минском.

Подробнее – в видеоинформации.

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости-6

Люди идут в музей Великой Отечественной: что происходит около стелы «Минск – город-герой» в День Независимости-8

# Беларусь помнит # общество # Камилла Шах # Фотофакт

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