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Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии

30 марта 2018 18:19
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Новости Беларуси. Трамвай проедет лишь там, где проложен путь. Эти слова из песни сегодня вторят реальной обстановке на улице Ульяновской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии-1

Сейчас здесь активно реконструируют трамвайную линию. Новые бесшпальные пути, обещают строители, существенно снизят уровень шума. Также на этом участке остановочные пункты поднимут над проезжей частью на 30 сантиметров. Для удобства маломобильных горожан уложат тактильную плитку. Открыть движение по Ульяновской для трамваев планируют ко Дню знаний.

Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии-4

Горожанка:
Очень здорово. Поменьше будет шума на улицах. Особенно для жителей вблизи расположенных домов. Бываю здесь, автобусы ходят очень часто, поэтому нет проблем.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт

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