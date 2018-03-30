Остановки поднимут и снизят уровень шума: в Минске продолжается реконструкция трамвайной линии

Новости Беларуси. Трамвай проедет лишь там, где проложен путь. Эти слова из песни сегодня вторят реальной обстановке на улице Ульяновской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас здесь активно реконструируют трамвайную линию. Новые бесшпальные пути, обещают строители, существенно снизят уровень шума. Также на этом участке остановочные пункты поднимут над проезжей частью на 30 сантиметров. Для удобства маломобильных горожан уложат тактильную плитку. Открыть движение по Ульяновской для трамваев планируют ко Дню знаний.