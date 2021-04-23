«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность

Новости Беларуси. Компенсация морального вреда стала добровольным пожертвованием на лечение онкобольных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Компенсация морального вреда стала добровольным пожертвованием на лечение онкобольных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сентябре 2020 года в одной из групп в соцсетях было выложено фото сотрудника Госавтоинспекции Александра Киркалова. Оно сопровождалось негативными комментариями и оскорблениями. Свои честь и деловую репутацию офицер защитил в суде. В отношении автора оскорбительного комментария вынесен приговор: помимо ограничения свободы на два года, он обязан выплатить сотруднику милиции денежную компенсацию за причинение морального вреда.
Ее в полном объеме, а это 1 000 белорусских рублей, майор милиции направил на доброе дело – перевел на счет онкодиспансера.
Александр Киркалов, старший инспектор по административной практике межрайонного отдела ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Решение о перечислении данной суммы денег было принято однозначно, поскольку хотелось оказать помощь медикам в закупке различного рода медикаментов, прекурсоров и так далее. Для лечения онкобольных детей и в принципе граждан Республики Беларусь.