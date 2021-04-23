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«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность

23 апреля 2021 06:25
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Новости Беларуси. Компенсация морального вреда стала добровольным пожертвованием на лечение онкобольных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность-1

В сентябре 2020 года в одной из групп в соцсетях было выложено фото сотрудника Госавтоинспекции Александра Киркалова. Оно сопровождалось негативными комментариями и оскорблениями. Свои честь и деловую репутацию офицер защитил в суде. В отношении автора оскорбительного комментария вынесен приговор: помимо ограничения свободы на два года, он обязан выплатить сотруднику милиции денежную компенсацию за причинение морального вреда.

«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность-4

Ее в полном объеме, а это 1 000 белорусских рублей, майор милиции направил на доброе дело – перевел на счет онкодиспансера.

«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность-7

Александр Киркалов, старший инспектор по административной практике межрайонного отдела ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Решение о перечислении данной суммы денег было принято однозначно, поскольку хотелось оказать помощь медикам в закупке различного рода медикаментов, прекурсоров и так далее. Для лечения онкобольных детей и в принципе граждан Республики Беларусь.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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