«Для лечения онкобольных детей». В Могилёве милиционер компенсацию за моральный вред перевёл на благотворительность

Новости Беларуси. Компенсация морального вреда стала добровольным пожертвованием на лечение онкобольных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2020 года в одной из групп в соцсетях было выложено фото сотрудника Госавтоинспекции Александра Киркалова. Оно сопровождалось негативными комментариями и оскорблениями. Свои честь и деловую репутацию офицер защитил в суде. В отношении автора оскорбительного комментария вынесен приговор: помимо ограничения свободы на два года, он обязан выплатить сотруднику милиции денежную компенсацию за причинение морального вреда.

Ее в полном объеме, а это 1 000 белорусских рублей, майор милиции направил на доброе дело – перевел на счет онкодиспансера.