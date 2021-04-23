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Как жить и работать на загрязнённых территориях спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС? Обсудят в Академии наук

23 апреля 2021 06:23
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Новости Беларуси. 35 лет после самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества. 23 апреля в преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Национальной академии наук состоится круглый стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как жить и работать на загрязнённых территориях спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС? Обсудят в Академии наук-1

Участники дискуссии обсудят целый комплекс вопросов преодоления последствий катастрофы: от медико-биологических до сельскохозяйственных и экологических.

Как жить и работать на загрязнённых территориях спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС? Обсудят в Академии наук-4

Ученые обсудят технологии ведения аграрного производства на загрязненных территориях, а также изучения динамики биоразнообразия в белорусском сегменте так называемой зоны отчуждения. Беларусь больше других пострадала в апреле 1986 года. За три десятка лет мы приобрели колоссальный опыт реабилитации земель, ведения хозяйства и возвращения к жизни пострадавших территорий. Сегодня им активно интересуются во всем мире, в том числе в Японии.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Фотофакт

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