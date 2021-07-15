Для кого на «Славянском базаре» организуют отдельные пропускные пункты?

Новости Беларуси. Безопасность и порядок на «Славянском базаре» будут обеспечивать правоохранители круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже приступили к дежурству в три смены.

Всего в 2021 году масштабный форум искусств примет около 5 000 участников и гостей из больше чем 30 стран. На главную концертную площадку – Летний амфитеатр – можно будет попасть через один из постов, где несут службу сотрудники витебского ОМОН.

В зоне повышенного внимания 30 фестивальных площадок. Для ветеранов, пенсионеров, беременных женщин и родителей с детьми организованы отдельные пропускные пункты со специально обозначенными табличками.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Особенностью несения службы на данном мероприятии мы видим и планируем увеличить количество сотрудников приданных сил, поэтому и провели соответствующие расчеты с учетом аномальных погодных условий и такой жары, чтобы была возможность сменяемости, организации круглосуточного трехсменного режима. К нам прибудут наши коллеги из других регионов. Это и по линии дорожной безопасности, и патрульно-постовые наряды. И, соответственно, организация этой работы будет взята на особый контроль.

Круглосуточно будут дежурить также в подразделениях по гражданству и миграции.

Напомним, гости фестиваля из-за рубежа освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию. Если гражданам других стран захочется остаться в Беларуси больше 10 дней, им нужно зарегистрироваться в ОВД по месту пребывания или через сайт portal.gov.by.