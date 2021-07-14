Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи

Новости Беларуси. В детских оздоровительный лагерях Минской области началась вторая смена. В центральном регионе их работает почти 700: как дневные здравницы на базе школ, так и круглосуточные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Настоящей планетой детства является знаменитый «Зубренок». На второй смене здесь оздоравливаются более 1 200 детей. Для мальчиков и девочек подготовили насыщенную программу со спортивными и творческими активностями. Подробности у Ольги Шерсневой.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Главный плюс «Зубренка» – это, конечно же, природа. Сегодня оздоровительный центр занимает площадь 76 гектаров. Своеобразная страна детства со своей инфраструктурой, улицами и неизменными традициями.

Легендарный «Зубренок» создавали на берегу Нарочи по образу и подобию международного детского центра «Артек». По аналогии со старшим братом сюда попадали лишь избранные: отличники учебы и активисты пионерского движения со всего Союза.

Сегодня детский лагерь с полувековой историей является многопрофильным центром, где уделяют внимание не только оздоровлению, но и воспитанию жизненных ценностей и развитию творческих способностей детей. Сюда мечтает попасть каждый ребенок. Так, Алина Зенькова в оздоровительный центр приезжает четвертый год подряд. Говорит, лучше места для летнего отдыха не найти.