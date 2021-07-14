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Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи

14 июля 2021 20:50
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Новости Беларуси. В детских оздоровительный лагерях Минской области началась вторая смена. В центральном регионе их работает почти 700: как дневные здравницы на базе школ, так и круглосуточные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Настоящей планетой детства является знаменитый «Зубренок». На второй смене здесь оздоравливаются более 1 200 детей. Для мальчиков и девочек подготовили насыщенную программу со спортивными и творческими активностями.

Подробности у Ольги Шерсневой.

Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи-1

Ольга Шерснева, корреспондент:
Главный плюс «Зубренка» – это, конечно же, природа. Сегодня оздоровительный центр занимает площадь 76 гектаров. Своеобразная страна детства со своей инфраструктурой, улицами и неизменными традициями.

Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи-4

Легендарный «Зубренок» создавали на берегу Нарочи по образу и подобию международного детского центра «Артек». По аналогии со старшим братом сюда попадали лишь избранные: отличники учебы и активисты пионерского движения со всего Союза.

Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи-7

Сегодня детский лагерь с полувековой историей является многопрофильным центром, где уделяют внимание не только оздоровлению, но и воспитанию жизненных ценностей и развитию творческих способностей детей. Сюда мечтает попасть каждый ребенок.

Так, Алина Зенькова в оздоровительный центр приезжает четвертый год подряд. Говорит, лучше места для летнего отдыха не найти.

Лагерь с полувековой историей. Как отдыхают в легендарном «Зубрёнке» на Нарочи-10

Алина Зенькова:
Здесь очень круто. Мы никогда не сидим на месте, у нас много разных мероприятий, конкурсов. Мы ко всему готовимся, стараемся занимать первые места. Здесь очень классно.

Подробности в видеоматериале.

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Ольга Шерснёва # Алина Зенькова # Дарья Белозорчик # Ксения Кислицина # Виталий Филипович # Надежда Онуфриева # Фотофакт

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