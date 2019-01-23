Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятия пройдут на базе спорткомплекса «Минск-Арена». Специально для доставки пассажиров к этому месту в городе увеличили количество транспорта на первом маршруте на шесть единиц. Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

Напомним, автобус курсирует от вокзала до диспетчерской станции «Веснянка». Кроме того, в резерве и несколько составов троллейбусного маршрута 10д.

Анатолий Адамович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:

Если существующий интервал движения приблизительно составляет 10-11 минут, то в связи с дополнительными транспортными единицами, он сократится практически вдвое. Увеличение будет целодневное, но оно предусматривает, конечно, проведение мероприятий.