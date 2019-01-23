Прямой эфир

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

23 января 2019 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение -1

Мероприятия пройдут на базе спорткомплекса «Минск-Арена». Специально для доставки пассажиров к этому месту в городе увеличили количество транспорта на первом маршруте на шесть единиц.    

Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение -4

Напомним, автобус курсирует от вокзала до диспетчерской станции «Веснянка». Кроме того, в резерве и несколько составов троллейбусного маршрута 10д.

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение -7

Анатолий Адамович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
Если существующий интервал движения приблизительно составляет 10-11 минут, то в связи с дополнительными транспортными единицами, он сократится практически вдвое. Увеличение будет целодневное, но оно предусматривает, конечно, проведение мероприятий.

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение -10

Для оценки загруженности транспортных маршрутов на остановках «Минск-Арена» и «Университет культуры» будут дежурить сотрудники от перевозчика. Поэтому при необходимости на маршрут выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.

# Общественный транспорт # общество # Анатолий Адамович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько будет стоить в конце 2019-го квадратный метр жилья с господдержкой?
23 января 2019 18:37

Сколько будет стоить в конце 2019-го квадратный метр жилья с господдержкой?

Расширен список оплачиваемых из госбюджета работ по капремонту многоэтажек
23 января 2019 18:37

Расширен список оплачиваемых из госбюджета работ по капремонту многоэтажек

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной
23 января 2019 16:51

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной