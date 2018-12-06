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«Таких ёлок у нас не было»: в Минске установили необычный арт-объект

06 декабря 2018 05:56
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В программе «Большой город» мы поговорили об украшении Минска к новогоднему празднику. Как удаётся придумывать что-то новое, спросили у главного художника, заместителя директора ГП «Минскреклама».

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Ёлочка в совершенно новом образе – мы называем её арт-ёлкой, которая сейчас устанавливается на проспекте Победителей в районе Дворца спорта. Это практически арт-объект, имитирующий образ новогодней ёлки. Там будут применены определённые световые эффекты. Таких ёлок у нас до сих пор не было.

Ёлки-2019 в Минске: световые картины, славянские буквы, символика стран-участниц детского «Евровидения»

# Новый год # общество # Алексей Мартынов

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