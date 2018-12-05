Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Новости Беларуси. Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на стенах плесень, в квартирах холодно, а окна и лестницы не соответствуют строительным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это люди узнали уже после покупки якобы престижного жилья. По всем правилам застройщик обязан устранять недочеты по гарантии. Вот только диалог с ним не выстраивается. Корреспондент Галина Буро вмешалась в ситуацию.

Светлана Цыхун, жительница Гродно:

Когда мы сняли вот эту часть досок, у меня полностью увиделось небо. Небо, птицы.

Небо вместо крыши над головой – такую романтику Светлана Цыхун в своем жилище на верхнем этаже явно не оценила. У женщины уже на руках дорогостоящий дизайн-проект квартиры-мечты на 92 квадрата, но ремонт пришлось остановить – крыша протекает.

Светлана Цыхун:

Доски без противопожарной обработки, доски с корой полностью, что вообще запрещено для работ такого масштаба.

Посмотреть, из какого материала сделана крыша, – задача на смекалку. Пожарная лестница есть, подходов к ней нет. Жильцы рассказывают: вызывали спецтехнику, поднимались на дом. Хотели увидеть обещанный металлопрофиль, а лицезрели обычный рубероид. Окна в доме однокамерные, такие подходят скорее для лоджий, никак не в квартиру. Батареи не по проекту, даже без элементарных регуляторов.

Галина Буро, СТВ:

Вот так, по мнению застройщика, должно выглядеть окно в подъезде элитного дома. Чтобы открыть форточку, надо воспользоваться особым приспособлением. Закрыть окно с моим, например, ростом вообще невозможно.

Это здание в Гродно по улице Свердлова 1958 года постройки – бывшая фабрика художественных изделий. За реконструкцию взялась частная компания. В 2015 году люди стали покупать респектабельные квартиры в центре – цена в среднем по 1000 долларов за квадратный метр. Два этажа дома распроданы под офисы. В итоге на стенах уже пошла плесень, штукатурка сыплется, плитка отваливается.

Застройщик на жалобы не реагирует, а гарантийный срок на дом через год истекает.

Александр Каспин, житель Гродно:

Застройщик отвечает: у нас все сделано согласно проекту, но, к сожалению, проект безвозвратно утрачен, копию найти невозможно.

Увесистые папки в руках председателя товарищества собственников – ответы на неоднократные обращения во все инстанции. Все сводится к одному: решайте спор через суд. Но как направить иск, если застройщик не отдает председателю документацию на дом?

Иван Бартошевич, председатель товарищества собственников:

Когда собрание последнее было, он приехал в первый раз за два года. Когда задали вопрос ему по этим всем нюансам, недостаткам, он сказал… то есть проигнорировал нас.

Кстати, Иван Бартошевич – уже второй председатель этого дома. Первый не выдержал, ушел. Ведь ситуация дошла до абсурда – директор строительной компании не считает нужным объясняться даже с нашей съемочной группой.

– Дом построен у них с нарушениями, и они хотят, чтобы это было устранено по гарантии.

– Честно говоря, я в первый раз слышу, о чем вы сейчас говорите. Возможно, что-то там есть такое, но на сегодняшний момент ко мне не поступало никаких претензий по поводу некачественных каких-то работ.

– Хорошо, мы к вам можем подъехать? Мы можем с вами пообщаться по этому поводу? Или можете вы к нам приехать, мы вместе посмотрим этот дом.

– Могу вам назначить встречу где-то на 12-11 января.

– То есть у вас не будет минутки с нами поговорить?

– Нет.

Тупиковая ситуация у жильцов вызывает один глобальный вопрос: как вообще такое может быть и что делать?

Андрей Жук, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома:

В настоящий момент создается специальная комиссия с участием всех заинтересованных специалистов разного профиля, которая произведет детальное обследование данного жилого дома. Основной задачей является определение причин образования данных дефектов.