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Для белорусов появится ещё один рейс в Россию

05 апреля 2023 06:41
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Белорусы смогут путешествовать в Архангельск как по железной дороге, так и по воздуху. С 3 мая в расписании национального аэропорта появятся рейсы Архангельск – Минск с пересадкой в Череповце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов появится ещё один рейс в Россию-1

Между городами начнут курсировать современные лайнеры авиакомпании «Северсталь», борт вмещает 50 пассажиров. В белорусскую столицу самолеты будут летать дважды в неделю, а вот улететь из Минска в Архангельск можно будет лишь по понедельникам. Ранее о запуске поезда Архангельск – Минск – Архангельск заявила Белорусская железная дорога. Состав начнет выполнять рейсы с 22 апреля еженедельно. Продажа билетов уже открыта.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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