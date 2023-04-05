Для белорусов появится ещё один рейс в Россию

Белорусы смогут путешествовать в Архангельск как по железной дороге, так и по воздуху. С 3 мая в расписании национального аэропорта появятся рейсы Архангельск – Минск с пересадкой в Череповце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между городами начнут курсировать современные лайнеры авиакомпании «Северсталь», борт вмещает 50 пассажиров. В белорусскую столицу самолеты будут летать дважды в неделю, а вот улететь из Минска в Архангельск можно будет лишь по понедельникам. Ранее о запуске поезда Архангельск – Минск – Архангельск заявила Белорусская железная дорога. Состав начнет выполнять рейсы с 22 апреля еженедельно. Продажа билетов уже открыта.