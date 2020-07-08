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Обновлённую лыжероллерную трассу на Ваупшасова откроют 9 июля

08 июля 2020 10:00
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Партизанский район Минска вскоре сможет похвастаться новым спортивным объектом — это новая лыжероллерная трасса. В программе «Большой город» когда состоится официальное открытие?

Обновлённую лыжероллерную трассу на Ваупшасова откроют 9 июля-1

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
В четверг мы планируем открыть обновленную лыжероллерную трассу на улице Ваупшасова. Она будет уникальна тем, что в городской среде наши юные биатлонисты смогут полноценно тренироваться. Там будет стрельбище. Еще одна особенность — созданы все условия, чтобы смогли тренироваться и дети, и взрослые люди с ограниченными возможностями. Поэтому для столицы это уникальный и очень нужный объект.

Трассу сможет посетить любой желающий?

Александр Дорохович:
Конечно. У нас всего таких три лыжероллерных трассы — в Веснянке, в Чижовке и вот эта на Ваупшасова. Сама популярная, конечно, в Веснянке. Там в выходной день даже пробки бывают.

# Белорусские спортсмены # общество # Александр Дорохович # Илона Волынец

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