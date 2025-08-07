Дизайнеры создали блузы в цвете сливочного масла! Выбираем модную школьную форму к учебному году

Алина Трус, корреспондент:
Август – активная пора для родителей школьников. Началась подготовка к учебному сезону. Как минимум, необходимо подобрать школьную и спортивную форму. А еще важно не забыть о канцелярии. Попробую собрать школу и свою младшую сестру.
Около стендов с одеждой можно просто потеряться. Вариантов для создания стильных образов много. Строгая классика и стильные новинки. В ассортименте более тысячи товаров.
Галина Губич, начальник отдела маркетинга организации торговли:
Мы максимально подготовились к школьному сезону. Весь ассортимент, который мы привезли, – это 80 %, даже более, белорусских производителей. То есть мы максимально, исходя из прошлого года, постарались учесть все пожелания наших покупателей.
Дизайнеры уделили особое внимание и трендам. Среди актуальных вариантов для девочек — рубашки-оверсайз, укороченные пиджаки, расклешенные брюки-палаццо, юбки-шорты и универсальные комбинезоны. Основными цветами по-прежнему остаются синий, черный, серый, а также бордовый. Но дизайнеры успешно поэкспериментировали и еще с одним оттенком.
Галина Губич:
Среди блузок в этом году мы привезли и в трикотаже, и в шитом модный цвет сливочного масла. Поэтому в нашем ассортименте не только блузки белого, голубого и черного цвета, но и модный, трендовый цвет сливочного масла.
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