Дизайнеры создали блузы в цвете сливочного масла! Выбираем модную школьную форму к учебному году

Алина Трус, корреспондент:

Август – активная пора для родителей школьников. Началась подготовка к учебному сезону. Как минимум, необходимо подобрать школьную и спортивную форму. А еще важно не забыть о канцелярии. Попробую собрать школу и свою младшую сестру.

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