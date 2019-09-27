Дирижёр Королевского филармонического оркестра о фестивале Башмета: Мы поделимся с вами нашими музыкальными традициями

Чтобы исполнить шедевры мировой классики, в Минск на один день прилетел звездный состав Королевского филармонического оркестра Лондона. Это 80 первоклассных музыкантов, в руках которых одновременно зазвучит целый ряд уникальных раритетных скрипок.

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября Дворец Республики соберет публику на Международный фестиваль Юрия Башмета. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рафаэль Пайаре, дирижер Лондонского Королевского филармонического оркестра (Венесуэла):

Я очень рад, что приехал в вашу замечательную, гостеприимную страну, с такой интересной историей, с такими славными традициями. Не только я здесь впервые, но и тот оркестр, который я представляю.

Надеюсь, сегодня вечером мы сможем поделиться и с вами нашими музыкальными традициями и тем, как видим музыку мы.