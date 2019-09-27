Дирижёр Королевского филармонического оркестра о фестивале Башмета: Мы поделимся с вами нашими музыкальными традициями
Новости Беларуси. Вечером 27 сентября Дворец Республики соберет публику на Международный фестиваль Юрия Башмета. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы исполнить шедевры мировой классики, в Минск на один день прилетел звездный состав Королевского филармонического оркестра Лондона. Это 80 первоклассных музыкантов, в руках которых одновременно зазвучит целый ряд уникальных раритетных скрипок.
Рафаэль Пайаре, дирижер Лондонского Королевского филармонического оркестра (Венесуэла):
Я очень рад, что приехал в вашу замечательную, гостеприимную страну, с такой интересной историей, с такими славными традициями. Не только я здесь впервые, но и тот оркестр, который я представляю.
Надеюсь, сегодня вечером мы сможем поделиться и с вами нашими музыкальными традициями и тем, как видим музыку мы.
Кроме звезд классической музыки и обладателей «Грэмми», фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами. Впервые в истории форума камерные симфонии визуализируют.
Всего в программе девять ярких концертов. Один из них на музыкальную терапию соберет мам и малышей. Пройдет и уже традиционный ночной концерт на станции метро «Петровщина».
«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»