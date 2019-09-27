Президент Беларуси направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября на сцене Дворца Республики начнется яркое событие в мире творчества. Гостей собирает уже в 14-й раз Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Чтобы исполнить шедевры мировой классики, в Минск на один день прилетит звездный состав Королевского филармонического оркестра. Это 80 первоклассных музыкантов, в руках которых одновременно зазвучит целый ряд уникальных раритетных скрипок. Впервые в истории фестиваля камерные симфонии визуализируют.

Кроме звезд классической музыки и обладателей «Грэмми», фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами. Всего в программе девять ярких концертов.