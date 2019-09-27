Потепление и дожди. Прогноз погоды в Беларуси в последние дни сентября

Новости Беларуси. В Беларуси на выходных ожидается дождливая погода.

По информации Белгидромета, в субботу, 28 сентября, ночью ожидается от +1°C до +6°C, в западной части страны будет от +7°C до +12°C. По востоку на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до -2°C.

Днем столбик термометра будет держаться на отметке от +11°C до +17°C, по юго-западной части страны до +19°C. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром – туман.

В воскресенье, 29 сентября, ночью будет от +6°C до +12°C. Днем прогнозируется от +12°C до +19°C. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.