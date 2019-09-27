Они исполняют желания! Показываем уличные часы в Минске

Городские часы – ориентир в мегаполисе. Место встреч и свиданий. В столице не так много хронометров, оттого каждый на вес золота. Подробности в программе «Минск и минчане». На Ратуше стрелки часов забегали еще в 1600 году. Некий мастер Никита следил за работой механизма и налаживал бой.

Но время не уберегло ни символ городского самоуправления, ни часы. На площади Свободы выросла новая Ратуша, и появился электронный циферблат. Вместе с этими курантами минчане встречают Новый год и загадывают желания в полночь.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:

Единственные музыкальные часы в Минске. Каждый час они отбивают время, и дополнительно на протяжении 19 секунд играет песня о Минске, написанная композитором Лученком на слова поэта Пимена Панченко.

Еще один бренд Мнска – часы на Привокзальной площади. По ним туристы настраиваются на столичный лад. На величественные ворота архитектора Рубаненко вдохновило старинное Минское замчище. На правой башне разместили герб БССР, на левой – часы. Только представьте: размер минутной стрелки – чуть более полутора метров, а сам механизм – три с половиной! Это самые большие башенные часы в нашей стране.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Это трофейные часы, привезенные во время войны откуда-то из Германии. В некоторых источниках называют город Кёнисберг. Там был старый башенный механизм. Он растягивался аж на 2 этажа, и нужно было 3 или 2 раза в день заводить в очередной раз. Но это довольно тяжело, и несколько лет назад этот старый механизм поменяли на современный электронный механизм.

Еще один свидетель послевоенного возрождения – часы на углу Комсомольской и проспекта Независимости. Дом №16 вместе со зданием комитета госбезопасности возвели в 1947 году по проекту Парусникова и Баданова.

Специалисты дают немецким часам от 100 до 200 лет! Тогда к ним подсоединили колокол, отлитый семейством Фельчинских в Западной Украине. Но громкий будильник наши бабушки и дедушки терпели недолго, и по многочисленным просьбам его сняли с городской службы.

Зато сегодня колокол в честь 86-го Минского пехотного полка украшает музей археологии. Соседство с КГБ породило об этих курантах немало легенд...

Владимир Воложинский, заместитель директора музея истории г. Минска:

Все они связаны с министром госбезопасности Цанавой Лаврентием. По одной из версий, жители подходили к нему, обращались – который час, когда его видели на улице. Это его разозлило, попросил установить часы и сказал сделать эту башенку. По другой версии, люди опаздывали на футбольные матчи на стадион «Динамо», и чтобы не опоздать, тоже спрашивали время у прохожих. Но, тем не менее, я считаю, что это просто часы, которые были установлены в городе.

Часы на почтамте держат в ритме не только городском, но и мировом. Узнать точное время можно в Сан-Франциско, Тель-Авиве и еще 28 городах. А раньше их было 50. Оригинальный механизм 1962 года пережил реконструкцию и перестал играть любимую минчанами мелодию «Родина моя дорогая»...

Интересно, что эти часы изобрел сотрудник почтамта Леонид Андреевич Романовский.

Валентина Короткина, экскурсовод, преподаватель истории:

В 70-ых годах в Минске, как и в других столицах советской страны, была введена отмена в городе лишних звуков. Были запрещены звуки на предприятиях, заводах, лишние звуки транспорта. Часам добавили белорусский язык.

На минуточку оказаться в Сендае можно вблизи театра музкомедии. Эти стильные часы Минску подарил японский город-побратим в честь 30-летия дружбы. Весной 2002 они украсили одноименный Сендайский сквер. Заряжаются от солнца и дарят хороший настрой прохожим. К слову, вес постамента – 95 кг. Это классический пример японских уличных часов.

Оксана Онищик-Евсеенко, директор экскурсионного агентства:

В Японии Сендай известен, как город – современный мегаполис. С одной стороны омывается водами Тихого океана, а с другой стороны он окружен горной цепью. Кроме этого, Сендай известен, как научный центр. Часы имеют двойной циферблат. Этот циферблат одновременно показывает местное время в Минске и местное время в Сендае. Разница во времени между нашими городами составляет 6 часов.