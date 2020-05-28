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Директор сельской гимназии о дистанционном обучении: «60% учителей, в основном, воспользовались Google-классами»

28 мая 2020 09:54
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Директор сельской гимназии о дистанционном обучении: «60% учителей, в основном, воспользовались Google-классами»-1

Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
Наверное, в условиях сельской местности у нас немного меньше проблем образовалось. Потому что, во-первых, посещаемость в сельской местности значительно выше – около 40% у нас посещаемость учащихся. У нас необычная гимназия. Она районная гимназия. То есть у нас функционирует общежитие при учреждении образования. Первая сложность, с которой мы столкнулись – конечно, это дети, которые проживали в общежитии, и находятся в отдалённых местах. Плюс ещё организован подвоз, и это близлежащие деревни.

Но, наверное, я хочу сказать, что я согласна с коллегами в том, что учителя были готовы к этому. Потому что на протяжении ряда лет у нас функционирует такое обучение, как обучение на дому. И уже на тот момент у нас элементы дистанционного обучения с этими учащимися присутствовали.

В условиях сельской местности мы тоже можем сказать, что у нас очень активно информационное сопровождение. Тоже электронный дневник, журналы. И, наверное, ещё большим плюсом стало использование платформы Schools.by на сайте учреждения образования. Потому что своеобразный сервис «ЯКласс» позволяет иметь личный кабинет каждому учащемуся, выполнять как теоретические, так и практические задания. Общаясь с педагогами и говоря про безотметочное обучение, я ещё для себя сделала такое открытие, что 60% учителей, в основном, воспользовались Google-классами. Классами, которые позволяют одновременно получить связь с учащимися и непосредственно общаться с ними вживую и дистанционно. Поэтому с аттестацией в условиях сельской местности, я хочу сказать, что, в принципе, на сегодняшний день, имея вот те документы, о которых говорили – разработан график личной аттестации – уже на сегодняшний день следует сказать, что 90% учащихся воспользовались графиком личной аттестации и практически повысили уровень своих знаний, выполнили задания и пришли к какому-то определённому уровню.

# Коронавирус # общество # Юлия Саматыго

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