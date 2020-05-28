«Любой ребёнок может посмотреть видеоконсультацию учителя». На каких платформах можно учиться дистанционно

Гость программы «Большой город» Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома.

Марина Ильющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня в учреждениях образования достаточно большой арсенал возможностей, чтобы обучать ребенка даже в онлайн-режиме. Сегодня в Минске функционируют 244 учреждения общего среднего образования. В более 200 учреждениях существует и работает онлайн-платформа – образовательный такой сервис: электронный журнал, электронный дневник. Эта платформа позволяет учащимся дистанционно увидеть, какую тему проходят ребята сегодня, ознакомиться с домашним заданием для выполнения. Учитель имеет возможность на этой платформе прикрепить необходимый материал для самостоятельного изучения. Ребенок самостоятельно дома может изучить ту тему, которую ребята проходят в данный момент в учреждении образования на уроках.

Преимущество еще этой платформы в том, что есть обратная связь. Ребенок выполнил задание, которое предлагает ему учитель, и имеет направить это выполненное задание учителю. И учитель проверит эту работу, и соответственно, ребенок получит обратную связь. Что немаловажно. Помимо электронного журнала, дневника, в учреждениях образования также работает такая платформа – дистанционная система обучения Moodle, которая имеет такие же схожие возможности. На ней более широко представлена возможность проведения онлайн-опроса, онлайн-тестирования учащихся. Кого могут освободить от экзаменов? «Сегодня рассматривается вопрос в Минздраве» Марина Ильющеня:

В Минске электронный журнал и дневник используется уже на протяжении ряда лет. Большинство учреждений образования используют данную платформу. Поэтому сказать, что мы в этой ситуации были не готовы, нельзя. В первый же день, приступая к обучению, ребенок имел возможность ознакомиться с тем материалом, который изучает самостоятельно дома.

Мы видим необходимость в единой платформе, чтобы она функционировала в нашей стране и предъявляла единые требования к поставщику этой услуги. Это бы эти требования были приемлемы и интересны педагогам – формы получения обратной связи. Эта ситуация нас подтолкнула к тому, что все больше учителей и администраций школы искали возможность найти интересную и приемлемую, доступную форму, чтобы дети, которые остались дома, имели возможность пройти это обучение дома самостоятельно.