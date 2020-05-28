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Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?

28 мая 2020 09:37
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Жилищный вопрос. Государство уже который год создает все условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве «квадратов» для себя не только с помощью господдержки, но и собственных средств. Предпосылки созданы: снижается ставка рефинансирования, кредиты доступны и востребованы. Прорыв наметился и на законодательном уровне – 16 апреля 2020 года Президент подписал Указ №130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», который вступит в силу осенью.

Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?-1

Мария Данилюк, специалист по ипотечному кредитованию:
Как таковых существенных изменений он не внесет, потому что в нем прописано, что залог будет относится только к готовому жилью, и прописан пункт, что банки вправе требовать и иные формы обеспечения тех же поручителей. 

Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?-4

Сейчас в стране жилищный кредит предоставляют всего три банка. Один кредитует лишь новостройки, два других охватывают и вторичный рынок. Ипотека – тот же кредит, но без поручителей. Если вы злостный неплательщик, банк забирает жилье, продает и сумму, которую вы задолжали, забирает себе.

Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?-7

Если вы думаете, что с поручителями вам дадут кредит на большую сумму, это не так. Что с поручителем, что с залогом расчет суммы одинаковый.

Мария Данилюк:
Ставки процентные те же. На сегодняшний день они, в среднем, составляют 14,9% годовых, в основное зависит от ставки рефинансирования. Ставки плавающие.

Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?-10

Важная деталь: граждане, проходящие срочную военную службу, могут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному кредиту и процентам за пользование им на период службы. Сумма кредита напрямую зависит от дохода кредитополучателя.

Мария Данилюк:
Чтобы взять для кредита, например, 36 тысяч белорусских рублей, у клиента доход должен быть чистыми порядка тысячи белорусских рублей за вычетом всех своих обязательных платежей, это если с поручителями. Если это будет совокупным доходом, то у каждого доход должен составлять, примерно, 800 белорусских рублей. Чтобы данную сумму взять под залог без привлечения поручителей, доход должен быть выше, порядка 1700 рублей.

Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?-13

На платежеспособность влияют иждивенцы, несовершеннолетние дети, карты рассрочек, лизинговые платежи, алименты. На начало года в очереди на улучшение жилищных условий стояли почти 650 тысяч семей. 40 тысяч из них – многодетные. В первом квартале в столице ввели в эксплуатацию 175,5 тысяч квадратных метров жилья, для многодетных – 16,4 от этой цифры.

# Недвижимость в Минске # общество # Мария Данилюк # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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