Какой должен быть доход, чтобы получить кредит на жильё?

Жилищный вопрос. Государство уже который год создает все условия для того, чтобы население активно участвовало в строительстве «квадратов» для себя не только с помощью господдержки, но и собственных средств. Предпосылки созданы: снижается ставка рефинансирования, кредиты доступны и востребованы. Прорыв наметился и на законодательном уровне – 16 апреля 2020 года Президент подписал Указ №130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», который вступит в силу осенью.

Мария Данилюк, специалист по ипотечному кредитованию:

Как таковых существенных изменений он не внесет, потому что в нем прописано, что залог будет относится только к готовому жилью, и прописан пункт, что банки вправе требовать и иные формы обеспечения тех же поручителей.

Сейчас в стране жилищный кредит предоставляют всего три банка. Один кредитует лишь новостройки, два других охватывают и вторичный рынок. Ипотека – тот же кредит, но без поручителей. Если вы злостный неплательщик, банк забирает жилье, продает и сумму, которую вы задолжали, забирает себе.

Если вы думаете, что с поручителями вам дадут кредит на большую сумму, это не так. Что с поручителем, что с залогом расчет суммы одинаковый. Мария Данилюк:

Ставки процентные те же. На сегодняшний день они, в среднем, составляют 14,9% годовых, в основное зависит от ставки рефинансирования. Ставки плавающие.

Важная деталь: граждане, проходящие срочную военную службу, могут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному кредиту и процентам за пользование им на период службы. Сумма кредита напрямую зависит от дохода кредитополучателя. Мария Данилюк:

Чтобы взять для кредита, например, 36 тысяч белорусских рублей, у клиента доход должен быть чистыми порядка тысячи белорусских рублей за вычетом всех своих обязательных платежей, это если с поручителями. Если это будет совокупным доходом, то у каждого доход должен составлять, примерно, 800 белорусских рублей. Чтобы данную сумму взять под залог без привлечения поручителей, доход должен быть выше, порядка 1700 рублей.