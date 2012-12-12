В Минской области выпускники вузов смогут стать руководителями сельхозпредприятий

Новости Минской области. Об этом заявил Борис Батура на встрече с молодыми специалистами, которые прибыли на работу в организации столичной области.

В будущем году студенты последнего курса во время учебы пройти стажировку в сельхозорганизациях, после чего после окончания учебы придти на должность их руководителей. Всего в облисполком запросили около 30 молодых специалистов.

Разговор в форме диалога затронул многие вопросы, в частности, как не потерять и сохранить молодые кадры. Сегодня после обязательного распределения на первом месте работы остаются только 80% специалистов.

Борис Батура поделился своим видением проблемы, и вспомнил время, когда и сам распределялся после ВУЗа. На встрече молодые люди смогли задать губернатору наиболее волнующие вопросы, многие вносили предложения и поделились своими впечатлениями от новой взрослой жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денис Дятко, главный инженер филиала «Агрофирма Илья» Вилейского района:

Если ты работаешь инженером, за твои поступки я должен отвечать не просто так, как студент: подумаешь, не пойду на пары – поставят «нб». А здесь что-то не получится, не выйдет комбайн в поле, нужно думать, и думать правильно, эффективно.

Евгений Брагинец, директор детско-юношеской спортивной школы Любаньского района:

Перспектив очень много, провел недавно при помощи наших руководителей в районе небольшой детский турнир по мини-футболу. Будем развивать, работать, идти вперед и не будем смотреть назад.

Дмитрий Кулевский, врач-психиатр-нарколог Червеньской центральной районной больницы:

Приняли меня на рабочем месте очень хорошо. Администрация исполкома совместно с администрацией моей больницы предоставила служебное жилье, мне и жене, а также обеспечили всеми необходимыми социальными гарантиями и доплатами. Сама работа мне нравится, я готов ею заниматься.