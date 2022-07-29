Египет разорвал контракты на покупку 240 тыс тонн украинской пшеницы

Новости Египта. Египет разорвал торговую сделку по пшенице с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расторгли контракты на закупку 240 тонн пшеницы из Украины, которая была куплена еще в декабре 2021 года. Такое решение связано с тем, что забронированные грузы так и не доставили в страну.

Из-за конфликта закупленная Египтом пшеница не смогла покинуть украинские порты. Один загруженный зерновоз до сих пор не вышел из черноморского порта, а четыре других зафрахтованных для поставки зерна судна не дождались загрузки. Москва готова приложить максимум усилий для вывоза пшеницы. Однако это было невозможно из-за того, что украинская армия заминировала свои порты. Теперь суда, которые должны были перевозить зерно, но не получили груз, освобождены от контрактных обязательств.