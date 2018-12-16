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В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника

16 декабря 2018 13:29
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Новости Беларуси. В воинские части радиоэлектронной борьбы поступила новая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные станции помех переданы экипажам войсковой части 97061. Эти образцы способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их месторасположение как на земле, так и в воздухе.

В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-1
В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-2

Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые сигналы. С ее помощью военнослужащие смогут определять частоты и месторасположение мешающих источников радиоизлучения, проводить их технический анализ, определять каналы утечки информации и своевременно принимать действенные меры к их закрытию.

В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-4

Андрей Шаблыко, командир войсковой части 18580:
Техника радиоэлектронной борьбы развивается семимильными шагами. До 2020 года ожидается поставка техники радиоэлектронной борьбы в различные подразделения, в том числе и наш центр.

Так, только в этом году поставлено три образца техники. В следующем году ожидается поставка еще пяти единиц. К концу 2020 года центр будет перевооружен на новые образцы вооружения и техники на 100 %.

Обновление парка боевой техники коснулось и других воинских частей. К слову, 16 декабря в Вооруженных Силах Беларуси отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы. Поставка современной техники в подразделения к этому празднику уже стала традиционной.

В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-6
В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-7
В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-8
В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-9
В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника-10
# Вооруженные силы Республики Беларусь

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