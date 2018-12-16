«Поступило порядка 50 предложений». Вадим Ипатов рассказал об активности белорусов в законодательных вопросах

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси: Мы имеем свой сайт. На нем есть соответствующие рубрики, куда граждане, а также представители субъектов хозяйствования могут обратиться и поднять тот или иной вопрос.

Вадим Ипатов:

По-разному. Мы не можем говорить, что очень активны в отдельных случаях, но в то же время ряд актов вызывает интерес. Например, мы в рамках плана 2018 года проводили очень серьезную работу по реформированию нашего гражданского законодательства. Этот гражданский кодекс был представлен для всеобщего обсуждения, и поступило порядка 50 предложений. Знаете, я наверное, хотел бы больше. Но вместе с тем, результат такого обсуждения – 16 учтенных предложений в проекте закона.

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