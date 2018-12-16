О том, что сделано и что ещё предстоит в законотворческой деятельности. Интервью с Вадимом Ипатовым

Новости Беларуси. Dura lex sed lex. Закон суров, но это закон. Всё о белорусских законах знают специалисты Национального центра законодательства и правовых исследований – учреждения с 20-летней историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. План законопроектов на 2019 год. Какие изменения внесут? Главная задача центра – формирование устойчивой базы законов. Его специалисты участвуют во всех стадиях законотворческого процесса, начиная с формирования плана подготовки проектов законов на очередной год. О плане на 2019 год и не только поговорили с директором Национального центра законодательства и правовых исследований Вадимом Ипатовым. Юлия Огнева, СТВ:

Вадим Дмитриевич, до Нового года меньше двух недель. Мне кажется, уже самое время подводить итоги. Скажите, в 2018 году всё ли шло по плану с точки зрения законотворческой деятельности?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

У нас по плану не может не идти, потому что одна из функций Национального центра законодательства правовых исследований – контроль за исполнением этого плана. Поэтому, действительно, всё шло по плану, но если говорить о 2018, надо вспомнить конец 2017 года. Приняты два важных, серьезных документа, которые определили стратегию и комплексное развитие нашей экономики и, соответственно, законодательства. Это Декрет №7, который определил основные позиции государства в сфере развития бизнеса и либерализации в этой сфере. И, кроме того, вопросы цифровой экономики в Декрете №8. Это стало отправной точкой, конечно, и нашей деятельности, и не только нашей в сфере развития законодательство в целом.

Юлия Огнева:

Возымели действие эти документы, которые были приняты? Вадим Ипатов:

Естественно, потому что мы не только контролируем исполнение плана, но и занимаемся изучением применительной практики. По нашим данным, которые мы имеем, есть положительный эффект от вступления в силу этих актов, положительный эффект от вступления в силу обновленного Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного. Но это не говорит о том, что мы должны стоять на месте. Забегая немного вперед, скажу, что мы формировали план на 2019 год. И мы уже видим, что есть необходимость включить соответствующий пункт в этот план и в дальнейшем совершенствовать административное законодательство. И не только административное. Юлия Огнева:

То есть пункт этот о чем?