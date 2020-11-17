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В Новой Боровой возобновили подачу тепла в дома

17 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Новая Боровая восстановлено отопление домов. Перебои с теплоснабжением возникли после того, как несколько дней там отсутствовала вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этой проблемой сейчас разбираются специалисты. Установлены причины – повреждение задвижки в одном из колодцев.

В Новой Боровой возобновили подачу тепла в дома-1

Сейчас в Новой Боровой проверяют качество воды. После положительных результатов лабораторных исследований ее начнут подавать в квартиры. Пока для жителей организован подвоз питьевой воды.

Новая Боровая уже два дня без воды. Как местные жители справляются с проблемой?

Дополним, что ситуация в Новой Боровой на контроле у Президента. 17 ноября в ходе совещания по внешней политике глава государства дал ряд поручений.

# Водоснабжение # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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