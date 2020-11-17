В Новой Боровой возобновили подачу тепла в дома

С этой проблемой сейчас разбираются специалисты. Установлены причины – повреждение задвижки в одном из колодцев.

Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Новая Боровая восстановлено отопление домов. Перебои с теплоснабжением возникли после того, как несколько дней там отсутствовала вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Новой Боровой проверяют качество воды. После положительных результатов лабораторных исследований ее начнут подавать в квартиры. Пока для жителей организован подвоз питьевой воды.

Новая Боровая уже два дня без воды. Как местные жители справляются с проблемой?

Дополним, что ситуация в Новой Боровой на контроле у Президента. 17 ноября в ходе совещания по внешней политике глава государства дал ряд поручений.