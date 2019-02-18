Директор «Минскводоканала» о фильтрах: «Обратный осмос забирает всё, что есть в воде»

Всё ли правильно делают минчане, устанавливая фильтры воды, мы спросили в программе «Большой город» директора «Минскводоканала».

Илона Волынец, СТВ:

Я живу во Фрунзенском районе. Когда мы заселялись в квартиру,были наслышаны о том, что вода плохая и нужно установить фильтры. И мы, может быть, перестраховались, но мы установили фильтры жёсткой очистки и обратного осмоса. Мы перестраховались или правильно сделали?

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:

Вы перестраховались от собственного здоровья. Что вы сделали дома: всё, что природа дала воде, вы оттуда забрали. Вы забрали оттуда микроэлементы. Ведь, жёсткость – это кальций и магний. И наши кости, если не будут получать в природном состоянии? Это я говорю про физиологическую полноценность. Да, это то, что питает наш организм. Все на уроках физики и химии учили, что вода – это прекрасный растворитель.

Так вот если в воде чего-то не хватает до равновесного состояния, то будет вымываться этой же водой из вашего организма, из ваших клеток, костей и так далее. Поэтому я всем всегда говорю: для домашнего и использования обратный осмос никто не разрабатывал. Это промышленные технологии. Если кому-то может действительно не комфортно использовать воду с запахом хлора – самый примитивный бытовой угольный фильтр, который этот запах снимет. Никаких солей и так далее убирать не нужно.

Каждый принимает решение для себя. Но нужно понимать, что такое обратный осмос. Он забирает всё, что есть в воде. А не зря на дорогие фильтры ставят не только системы обратного осмоса. После них ещё есть колба, которая называется минерализатор, когда из этого минерализатора уже условно полезные элементы, только химические уже, дозируются обратно в воду, чтобы эта вода хоть что-то да содержала. Поэтому мы сначала витамины забираем, потом их пьём, в аптеке покупая. А то, что содержится в воде, оно лучше растворяется в организме, чем то, что мы потом туда добавим. Поэтому с этими вещами нужно быть очень аккуратными. И я убежден, что в Минске, кроме элементарного угольного фильтра, никому ничем пользоваться не нужно.