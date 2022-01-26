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«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо

26 января 2022 08:29
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Рассыпчатый, сытный, ароматный. Плов – король Востока. О нем упоминали еще в сказках «1000 и 1 ночь». А узбекский – нематериальное сокровище ЮНЕСКО. Шеф-повар Отабек привез рецепт из родного Ташкента.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-1

Отабек Абдуллаев, шеф-повар:
Хайрли тонг. Это по-узбекски «доброе утро». Друзья, мы сегодня готовим с вами настоящий узбекский плов. Рис мы обычно берем басмати. Он быстро напитается водой, и плов будем готовить максимум 15-18 минут. Рис должен быть самый длинный и чуть золотистый.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-4

На два килограмма баранины берем столько же риса и моркови. Нарезаем три головки лука. Для плова нет лучше окорока – эта часть жирная и добавит особый вкус. Нарезайте мясо одинаковыми кусочками, чтобы все поджарилось равномерно.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-7

Отабек Абдуллаев:
Если мы на рынке либо в магазине выбираем мясо, смотрите на цвет – он должен быть красный и очень светлый. Попробуйте нажимать: быстро поднимается значит оно свежее. У нас есть иранский нут. Когда будет готов плов, он настолько мягкий получается. Очень вкусно, вам понравится.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-10

Морковь нарезаем огромной соломкой. Также стараемся соблюсти баланс, чтобы блюдо получилось сочным. Заливаем в казан 350 граммов растительного масла. Обжариваем лучок, обязательно помешиваем. Золотистый цвет – сигнал того, что настал черед мяса.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-13

Отабек Абдуллаев:
Закидываем мясо. Мясо будем обжаривать максимум 6-7 минут, чтобы весь сок сохранился внутри. Мясо уже обжарили, можем закидывать морковку. Морковку тоже обжарим максимум 6-7 минут. Морковка у нас в плове – самый основной вкус, сахарный, и морковка с рисом очень вкусно сочетается.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-16

Пока в казане все хрустит, заливаем три литра воды, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты. Так баранина протушится на все 100 и будет, как масло. Рис вымачиваем минут 20. Нут – за день, для нежного неповторимого вкуса.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-19

Отабек Абдуллаев:
Закидываем сейчас нут. Зира в плове самый важный ингредиент. Она с мясом, рисом и с нутом совпадает, и очень вкусный получается плов. И запах тоже другой. Он по названию есть в упаковке – просто кумин.  

80 граммов соли, и можно оставить эту красоту на часик, чтобы все компоненты «подружились» и хорошенько напитались специями. Когда мясо готово, выкладываем рис.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-22

Отабек Абдуллаев:
Формируем рис, чтобы было ровненько. Теперь можем заливать сюда кипяченую воду. Обратите внимание, как мы заливаем воду чтобы форма не испортилась. Закрываем крышечку, чтобы он напитался водой максимум 10 минут.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-25

Добавим нотки пикантности. 180 граммов изюма, 80 граммов барбариса, по вкусу молотая зира. Выключаем казан и оставляем томиться минут 15. Запахло букетом пряностей. 6,5 килограммов вкуснятины готово. Время угощать близких.  

«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо-28

Наш ташкентский праздничный плов готов. Смачна есцi!  

# Рецепты # общество # Отабек Абдуллаев # Анастасия Макеева # Фотофакт

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