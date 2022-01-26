«Зира в плове – самый важный ингредиент». Шеф-повар из Ташкента показал, как правильно готовить это узбекское блюдо

Рассыпчатый, сытный, ароматный. Плов – король Востока. О нем упоминали еще в сказках «1000 и 1 ночь». А узбекский – нематериальное сокровище ЮНЕСКО. Шеф-повар Отабек привез рецепт из родного Ташкента.

Отабек Абдуллаев, шеф-повар:

Хайрли тонг. Это по-узбекски «доброе утро». Друзья, мы сегодня готовим с вами настоящий узбекский плов. Рис мы обычно берем басмати. Он быстро напитается водой, и плов будем готовить максимум 15-18 минут. Рис должен быть самый длинный и чуть золотистый.

На два килограмма баранины берем столько же риса и моркови. Нарезаем три головки лука. Для плова нет лучше окорока – эта часть жирная и добавит особый вкус. Нарезайте мясо одинаковыми кусочками, чтобы все поджарилось равномерно.

Отабек Абдуллаев:

Если мы на рынке либо в магазине выбираем мясо, смотрите на цвет – он должен быть красный и очень светлый. Попробуйте нажимать: быстро поднимается – значит оно свежее. У нас есть иранский нут. Когда будет готов плов, он настолько мягкий получается. Очень вкусно, вам понравится.

Морковь нарезаем огромной соломкой. Также стараемся соблюсти баланс, чтобы блюдо получилось сочным. Заливаем в казан 350 граммов растительного масла. Обжариваем лучок, обязательно помешиваем. Золотистый цвет – сигнал того, что настал черед мяса.

Отабек Абдуллаев:

Закидываем мясо. Мясо будем обжаривать максимум 6-7 минут, чтобы весь сок сохранился внутри. Мясо уже обжарили, можем закидывать морковку. Морковку тоже обжарим максимум 6-7 минут. Морковка у нас в плове – самый основной вкус, сахарный, и морковка с рисом очень вкусно сочетается.

Пока в казане все хрустит, заливаем три литра воды, чтобы она равномерно покрыла все ингредиенты. Так баранина протушится на все 100 и будет, как масло. Рис вымачиваем минут 20. Нут – за день, для нежного неповторимого вкуса.

Отабек Абдуллаев:

Закидываем сейчас нут. Зира в плове – самый важный ингредиент. Она с мясом, рисом и с нутом совпадает, и очень вкусный получается плов. И запах тоже другой. Он по названию есть в упаковке – просто кумин. 80 граммов соли, и можно оставить эту красоту на часик, чтобы все компоненты «подружились» и хорошенько напитались специями. Когда мясо готово, выкладываем рис.

Отабек Абдуллаев:

Формируем рис, чтобы было ровненько. Теперь можем заливать сюда кипяченую воду. Обратите внимание, как мы заливаем воду – чтобы форма не испортилась. Закрываем крышечку, чтобы он напитался водой – максимум 10 минут.

Добавим нотки пикантности. 180 граммов изюма, 80 граммов барбариса, по вкусу молотая зира. Выключаем казан и оставляем томиться минут 15. Запахло букетом пряностей. 6,5 килограммов вкуснятины готово. Время угощать близких.