Прямой эфир

Директор комплекса «Хатынь» о посетителях 9 мая: «Пік хваробы, віруса, я не спадзяваўся, але ўбачыў столькі людзей!»

19 июня 2020 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Артур Зельский: «Пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі»

Директор комплекса «Хатынь» о посетителях 9 мая: «Пік хваробы, віруса, я не спадзяваўся, але ўбачыў столькі людзей!»-1

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Значэнне нашага мемарыяла. Людзі туды едуць самі – мяне гэта заўсёды здзіўляла – нават 9 мая (ну, ведаеце, гэтая неспрыяльная сітуацыя, пік хваробы, віруса), я не спадзяваўся, але я ўбачыў столькі людзей! Для мяне гэта было поўнае неспадзяванне.

Яны ехалі самі, яны прыязджалі проста самі, іх ніхто туды не гнаў, не вёз на аўтобусах, з дубінай не стаяў, прабачце мяне. Яны прыехалі самі, яны адчувалі сэрцам неабходнасць падыйсці да вось гэтага помніка.

Таму шта, ведаеце – можа я сто разоў не маю рацыі, але мне падаецца так, што ёсць тыя помнікі – яны такія чалавечныя помнікі, скажам так, дзе адчуванне сваёй блізасці.

# Великая Отечественная война # общество # Артур Зельский

Другие новости рубрики

Все новости
Артур Зельский: «Пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі»
19 июня 2020 13:03

Артур Зельский: «Пабыць у нас і не прыехаць у Хатынь – гэта не зразумець нашай болі»

«Ёсць учынкі, якія не тое, што дараваць, зразумець немагчыма». Выжившие в сожжённых деревнях: ненависти не было, но простить не смогли
19 июня 2020 12:35

«Ёсць учынкі, якія не тое, што дараваць, зразумець немагчыма». Выжившие в сожжённых деревнях: ненависти не было, но простить не смогли

Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев
19 июня 2020 12:27

Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев