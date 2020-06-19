Директор комплекса «Хатынь» о посетителях 9 мая: «Пік хваробы, віруса, я не спадзяваўся, але ўбачыў столькі людзей!»

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Значэнне нашага мемарыяла. Людзі туды едуць самі – мяне гэта заўсёды здзіўляла – нават 9 мая (ну, ведаеце, гэтая неспрыяльная сітуацыя, пік хваробы, віруса), я не спадзяваўся, але я ўбачыў столькі людзей! Для мяне гэта было поўнае неспадзяванне.

Яны ехалі самі, яны прыязджалі проста самі, іх ніхто туды не гнаў, не вёз на аўтобусах, з дубінай не стаяў, прабачце мяне. Яны прыехалі самі, яны адчувалі сэрцам неабходнасць падыйсці да вось гэтага помніка.

Таму шта, ведаеце – можа я сто разоў не маю рацыі, але мне падаецца так, што ёсць тыя помнікі – яны такія чалавечныя помнікі, скажам так, дзе адчуванне сваёй блізасці.