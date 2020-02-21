«Приходит совершенно иной студент». Попова рассказала об эффекте педагогических классов

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Чекан об этическом кодексе педагога: «Пытается решить проблему утери доверия между всеми участниками образовательного процесса»

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:

Мы обсуждаем проблему – этика. Этика – это ведь безграничная ответственность. Это, наверное, больше, чем ответственность. И когда мы пытаемся это свести к наличию какого-то предмета в учебном плане, мы сами себе противоречим.

Если, например, проанализировать учебный план того же педагогического университета, то начиная от введения специальности, заканчивая уже производственной практикой, это та атмосфера, в которую попадает студент и он впитывает. Педагог задаёт вот эту модельную рамку. Наверное, когорта педагогов, кафедра, при которой он учится.

Посмотрите, насколько хороший эффект – я вот сравниваю студентов двухлетней, трёхлетней давности – вот когда ввели понятие педагогических классов. Приходит совершенно иной студент. И на практике он совершенно другой.