Белорусские ракетчики и артиллеристы провели боевые стрельбы

Новости Беларуси. Подразделения ракетных войск и артиллерии Северо-западного оперативного командования Вооружённых Сил вышли на боевые стрельбы. В учениях принимают участие свыше 500 военнослужащих и более 150 единиц техники.

Системы залпового огня «Смерч» и «Ураган» колонной выходят к заданному рубежу. Техника занимает позиции, личный состав батареи завершает последние приготовления к шквальному залпу.

В ходе учений задачи для подразделений меняются: такова главная цель боевого выхода. Взаимодействие между командирами штабов, управлениями воинских частей и непосредственно слаженная работа артиллерийских и ракетных расчётов — фактор, который становится основополагающим для всего армейского организма.

Михаил Чигилечик, начальник ракетных войск и артиллерии Северо-западного оперативного командования Вооружённых Сил Республики Беларусь:

В ходе выгода были проведены боевые стрельбы с батареями и дивизионами, комплексные занятия по огневому поражению целей полком. Особенностью данного выхода стало то, что все участвующие воинские части принимали участие на новой технике, так как были перевооружены.

А так стреляет батарея гаубиц «Мста-Б». Укомплектованы расчёты солдатами, которые проходят службу в резерве. А это значит, что познакомились они при подготовке к учениям — примерно месяц назад. При этом «кладут» снаряды ровно в цель. Эффект визуальный и шумовой — для зрителя. Специалисты оценивают возможности личного состава.

Виктор Тимошенко, командир 11 батареи тежёло-гаубичного артиллерийского дивизиона Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Я удовлетворен работой своей батареи. Получаю огромное удовольствие от слаженности работы в расчётах. Одновременных залпов и поражения целей.

Александр Сафонов, командир орудия 11 батареи 231 артиллерийской бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Было много информации новой. А в процессе мы втянулись очень быстро. Это очень мощно, сильно. Дух поднимается боевой.

Общий результат боевой стрельбы — на «хорошо». За этой оценкой не скрывается задел на перспективу. В ситуации, когда задачи и цели остаются неизвестными до последнего секунды, расценивать отличные показатели за предел возможностей — не армейский принцип, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.