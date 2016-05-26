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Каким профессиям отдают предпочтения школьники и как сделать правильный выбор?

26 мая 2016 10:03
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Исписанные тетради, зачитанные до дыр учебники и пособия, бессонные ночи. Год кропотливой работы перед поступлением в ВУЗы уже подходит к финалу. Впереди – ответственные экзамены и подача документов. Впрочем, с выбором будущей специальности многие уже определились.

Будущие медики, экономисты, физики, архитекторы. Спектр специальностей, которым отдают предпочтение столичные учащиеся, – самый разнообразный. Главный принцип выбора – личные интересы. Кстати, многие признаются: готовятся к экзаменам без репетиторов и курсов.

Интерес к отдельным предметам ещё в седьмом классе помог Даниилу определиться с будущей профессией. Уже тогда парень начал углубленно изучать биологию. Сегодня планирует стать медиком и с гордостью отмечает важность будущей специальности.

А вот Виктория мечтает стать архитектором. Такое решение приняла ещё в восьмом классе. Девушка с детства увлекалась рисованием. Уже сегодня строит грандиозные планы на будущее. И даже признаётся, что хотела бы спроектировать в городе собственное здание.

Павел будущую профессию также выбирал исходя из желания внести свой вклад в развитие страны. Парень планирует стать экологом.

Все профессии нужны, все профессии важны! Выбор сделан. Осталось лишь успешно сдать экзамены.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Даниил Стрельченя # Даниил Савастюк # Максим Сиколенко # Павел Пармон

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