Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?

Большая молодежная встреча. Беларусь принимает юбилейный Международный форум «Дети Содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну уже прибыли делегации из семи стран. Встречаем тепло отличников учебы, спортсменов, творческих ребят. Уже с первого дня для них подготовили целую серию познавательных мастер-классов в национальном детском технопарке.

Здесь раскрывают таланты и помогают ребятам воплощать смелые и перспективные идеи в реальность. Для школьников из Армении провели мастер-класс по робототехнике. Эти умные машины уже не просто герои фильмов, а надежные помощники в разных сферах: от промышленности до строительства. Роботов создают прямо в этом кабинете. О сложных процессах сначала на словах, а после ребята и сами попробовали собрать элементы для умных устройств.

Мы все проходим физику, математику, информатику, но нужно еще и соединять это все и одновременно принимать, и это у нас в школе не учат. Интересно то, что это вместе с практикой. Не только теория, а также и практика, и это первый опыт наш в этой сфере, поэтому это очень интересный, уникальный опыт.

Сос Агамирян, руководитель делегации Армении:

На улицах вот у вас заметно, что развивается эта область производства, машиностроения. Заметил там микроавтобусы МАЗ. Первый раз в жизни такое видел. До приезда в Беларусь видел по интернету новые виды тракторов, новые виды сельхозтехники, карьерные самосвалы совсем грандиозные. Это все доказывает то, что из школы выращиваются у вас хорошие специалисты. Форуму в этом году исполняется 10 лет. Провести юбилейный сезон в Беларуси – наша инициатива. Ее на международной площадке озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Главная тема нынешнего форума – 80-летие Победы. Память поколений до сих пор объединяет страны бывшего Советского Союза. Вот и для ребят подготовили экскурсии по музеям, местам боевой славы. Они будут открывать для себя новые страницы подвига многонациональной Красной армии.

Очень важно вспоминать историю подвига, потому что тот ужас, который происходил, он ни в коем случае не должен повториться. Подвиги, которые совершили наши родственники, должны чтить и помнить. Три моих прапрадеда воевали, ушли на фронт. Один не вернулся, один умер при исполнении долга, один вернулся после Великой Победы.