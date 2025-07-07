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Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?

07 июля 2025 17:45
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Большая молодежная встреча. Беларусь принимает юбилейный Международный форум «Дети Содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу страну уже прибыли делегации из семи стран. Встречаем тепло отличников учебы, спортсменов, творческих ребят. Уже с первого дня для них подготовили целую серию познавательных мастер-классов в национальном детском технопарке.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-2

Здесь раскрывают таланты и помогают ребятам воплощать смелые и перспективные идеи в реальность. Для школьников из Армении провели мастер-класс по робототехнике. Эти умные машины уже не просто герои фильмов, а надежные помощники в разных сферах: от промышленности до строительства. 

Роботов создают прямо в этом кабинете. О сложных процессах сначала на словах, а после ребята и сами попробовали собрать элементы для умных устройств.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-4

Мы все проходим физику, математику, информатику, но нужно еще и соединять это все и одновременно принимать, и это у нас в школе не учат. 

Интересно то, что это вместе с практикой. Не только теория, а также и практика, и это первый опыт наш в этой сфере, поэтому это очень интересный, уникальный опыт.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-6

Сос Агамирян, руководитель делегации Армении:
На улицах вот у вас заметно, что развивается эта область производства, машиностроения. Заметил там микроавтобусы МАЗ. Первый раз в жизни такое видел. До приезда в Беларусь видел по интернету новые виды тракторов, новые виды сельхозтехники, карьерные самосвалы совсем грандиозные. Это все доказывает то, что из школы выращиваются у вас хорошие специалисты.

Форуму в этом году исполняется 10 лет. Провести юбилейный сезон в Беларуси – наша инициатива. Ее на международной площадке озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-8

Главная тема нынешнего форума – 80-летие Победы. Память поколений до сих пор объединяет страны бывшего Советского Союза. Вот и для ребят подготовили экскурсии по музеям, местам боевой славы. Они будут открывать для себя новые страницы подвига многонациональной Красной армии.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-10

Очень важно вспоминать историю подвига, потому что тот ужас, который происходил, он ни в коем случае не должен повториться. Подвиги, которые совершили наши родственники, должны чтить и помнить. Три моих прапрадеда воевали, ушли на фронт. Один не вернулся, один умер при исполнении долга, один вернулся после Великой Победы.

Беларусь принимает юбилейный форум «Дети Содружества». Чем удивят участников?-12

Мы должны помнить то, что сделали для нас наши предшественники. То, на что они пошли, чтобы дать нам возможность жить сейчас.

Смогут познакомиться гости и уже с современной историей нашей страны: от работы белорусского парламента до фондов Национальной библиотеки. Участников ждут мастер-классы, встречи с писателями и спортсменами, интеллектуальные игры и музыкальные вечера. Торжественная церемония открытия форума запланирована на завтра, 8 июля.

# Международное сотрудничество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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