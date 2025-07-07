С минских улиц эвакуировали более 60 неиспользуемых автомобилей в 2025-м

С начала года с минских улиц эвакуировали почти семь десятков неиспользуемых авто. Преимущественно в Московском и Первомайском районах. Если сравнивать с 2024 годом, автохлама на улицах столицы стало меньше, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на городских стоянках длительное время находится более 400 брошенных автомобилей. Больше всего – во Фрунзенском районе. Некоторые машины годами занимают места, создавая дефицит парковочного пространства. Согласно обновленному законодательству, информация о неэксплуатируемых автомобилях публикуется в открытом доступе. Собственникам дается три месяца, чтобы забрать свое транспортное средство. Если этого не происходит, вопрос передается в суд, после чего машину отправляют на утилизацию за счет государства.

Андрей Зырянов, генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Призываем вспомнить о том, что у вас есть свое имущество, подумайте, где оно… Если оно вам не надо, то есть возможность его реализовать. Если оно не имеет каких-то потребительских качеств, то сдается на металлолом. И есть государственные предприятия, которые заберут его в том виде, в котором оно есть, с того места, где оно находится, и сразу выплатят вам деньги. Не бросайте свои машины, отвечайте за свое имущество, либо будут определенные сложности и проблемы.

Отметим, для владельцев, которые хотят добровольно утилизировать ненужный автомобиль, действует программа. Специализированное предприятие забирает машину и выплачивает компенсацию за металлолом. Владельцу достаточно снять транспортное средство с учета в ГАИ. Эти меры призваны освободить парковки и навести порядок в городе.