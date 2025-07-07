Муковозчик: еда из насекомых, жизнь под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сезон кишечной палочки – это вы правильно, девчонки, заметили. А были еще Олимпийские игры стафилококков, помните? Это когда спортсмены, уж извините, блевали, но отважно плыли по той Сене дальше.

Власти заявляют, что река сейчас, как никогда, чиста и свободна от грязных стоков. И даже открыли три пляжа прямо в центре Парижа, чтобы все гости видели: вот, мигранты купаются, плещутся, как утки, им хорошо. Почему мигранты? Потому что ни один парижанин в здравом уме купаться в Сену не полезет. Да и тем пляжникам, говорят, мэрия доплачивает за каждый заход в воду.