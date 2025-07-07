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Муковозчик: еда из насекомых, жизнь под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности

07 июля 2025 17:26
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Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Муковозчик: еда из насекомых, жизнь под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности-2

Сена вновь открыта для купания впервые за 100 лет. Андрей Николаевич, получается, сезон кишечной палочки в Париже официально открыт. Для чего?

Муковозчик: еда из насекомых, жизнь под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Сезон кишечной палочки – это вы правильно, девчонки, заметили. А были еще Олимпийские игры стафилококков, помните? Это когда спортсмены, уж извините, блевали, но отважно плыли по той Сене дальше.

Власти заявляют, что река сейчас, как никогда, чиста и свободна от грязных стоков. И даже открыли три пляжа прямо в центре Парижа, чтобы все гости видели: вот, мигранты купаются, плещутся, как утки, им хорошо. Почему мигранты? Потому что ни один парижанин в здравом уме купаться в Сену не полезет. Да и тем пляжникам, говорят, мэрия доплачивает за каждый заход в воду.

Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц. Читать здесь.

Муковозчик: еда из насекомых, жизнь под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности-6

Андрей Муковозчик:
Полвека назад советская пропаганда, как ее тогда называли, говорила нам, что Запад загнивает. А мы ей не верили. Теперь даже и самому Западу очевидно, что он загнил и перегнил, возьмите хоть Сену, хоть Темзу, хоть Потомак.

Так что там не потому можно купаться, что реки стали чище. А потому, что уровень брезгливости стал гораздо ниже. Еда из насекомых, проживание под мостами и купание в загаженной Сене – вот вам западные ценности. Вот он, очевидный тупик европейкой цивилизации. Купайтесь дома, девчонки!

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# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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