Дифференцированную оплату проезда в транспорте Минска внедрят до конца 2015 года

Правда ли, что вскоре нас ожидает почасовая оплата проезда? В каком случае это было бы выгодно? Расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс», Наталья Климкович, первый заместитель директора филиала «Агентство Минсктранс».



Начнем, пожалуй, с актуальных событий, поговорим о проездных, которые нам все обещали и которые мы ждём к завершению этого года, - проездные, которые можно приобрести с любой даты. Расскажите об этом?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

Месячные проездные билеты на полный месяц либо декаду будут заменены проездными билетами на 30 суток, 15, 10, соответственно. Это будет удобно пассажирам при выходе из отпуска приобрести проездной билет. Не нужно будет ждать конца месяца и стоять в очередях. Можно будет планировать как-то свои покупки в течении месяца.

Когда активируются проездные? С момента активации начнут действовать или с момента покупки?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

С момента активации. Активацию нужно будет произвести в местах реализации. То есть идя вечером в пятницу с работы вы совершенно спокойно можете заказать себе проездной билет с понедельника.

Известно, что на Западе и во многих странах есть почасовые проездные: на час, на два часа, на сутки. Планируется ли какая-то обозримая перспектива введения подобного у нас?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

Это будет следующий этап. После проездных билетов на 10, 15, 30 суток предприятие планирует сделать проездные билеты на сутки: на 2-е, 3-е суток, а далее - перейти к реализации проездных билетов на час.

Привычные транспортные талоны просто уйдут?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

Вполне возможно. Потому что это будет связано с увеличение расходов на реализацию билетной продукции. То есть для того, чтобы его продать, нужно сначала его изготовить. Поэтому, конечно, бесконтактная смарт-карта, которая многоразовая, будет гораздо удобнее для и для нас, и для пассажиров.

Возможно ли не использовать проездные билеты, а использовать банковскую карту для оплаты того же проезда?

Наталья Климкович, первый заместитель директора филиала «Агентство Минсктранс»:

Да, прорабатывается вопрос именно оплаты проезда с помощью мобильной связи либо через Интернет-банкинг.

Технические сложности - они будут учитываться? Скорость некоторых транспортных средств тоже бывает разная: кто-то «несётся как угорелый», а кто-то «ползёт перегруженный»… Наверняка это тоже будет учитываться при внедрении этой системы?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

Я бы сказала, что реализация на почасовую оплату будет идти только вместе с выделением первой полосы для общественного транспорта. Ещё одна большая проблема. Когда же общественный транспорт будет стоять просто со всем городом, то, конечно, речи о получасовых проездных даже и не может быть.

Когда мы будем с новыми проездными?

Елена Романова, начальник управления экономического анализа и развития государственного мероприятия «Минсктранс»:

Наверное, к Новому году мы постараемся сделать подарок пассажирам.

А вот найдут ли под ёлкой какие-то радостные вести кондукторы и контролёры? Есть ли у этих профессий будущее?

Наталья Климкович, первый заместитель директора филиала «Агентство Минсктранс»:

Внедряя систему контроля оплаты проезда, в ее концепции было предусмотрено, что на стадии внедрения и в процессе реализации этого проекта, - что кондукторский состав сокращается и сейчас все переходит в контрольно-ревизорскую функцию.