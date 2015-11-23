Как Минск встретил первый снег и чего ожидать от небесной канцелярии в ближайшее время

Новости Беларуси. Этим утром первый снег заставил белорусов проснуться раньше, чтобы успеть очистить свои автомобили. И, конечно, достать зимние ботинки. Надо отметить, что синоптики говорили о том, что начало недели будет отмечено заморозками и снегом с дождем. Поэтому дорожные службы оказались готовы к утреннему сюрпризу. О том, как Беларусь пережила первый день зимы этой осенью, расскажет Анастасия Винчо, корреспондент СТВ.

Анастасия Винчо:

Первый снег сделал этот понедельник. В столицу пришла зима. Несмотря на то, что снега относительно немного, детвора уже вовсю развлекается. Правда, до первой снежной бабы и до санок еще, думаю, далеко, но все впереди...

Для таких зимних забав нужна и соответствующая амуниция. Теплая куртка, сапоги с мехом, и, конечно же, шапка. Рецепт здорового сезона знает любая мама.

Как только столбик термометра существенно пополз вниз, Ирина расчехлила зимние вещи. Мама двух сыночков и дочки не понаслышке знает, что значит для детей первый снег.

Ирина Башкевич, многодетная мама:

Пришлось с верхних полок, антресолей достать теплые вещи, потому что детям в сад нужно одеваться.

Марк Башкевич:

Люблю зиму, хочу на лыжах покататься.

Переодеться, а точнее, переобуться сегодня решили и столичные автовладельцы. Очереди к городским СТО выстраивались с самого утра.

Юрий Горбачев, слесарь по ремонту автомобилей:

Основная масса уже переобулась, чтобы потом не стоять в очередях. Люди снег увидели, с утра крутим.

Водители:

Нужно заранее переобуваться для своей безопасности и для безопасности других людей.

Первый снег в столице надолго не задержался. Уже к полудню от белого покрова не осталось и следа. Такой резкий перепад плюса и минуса превратил бы город в один большой каток, если бы не антигололедные реагенты. Накануне ночью порядка 240 спецмашин обработали все центральные автомагистрали и развязки.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Предстоящей ночью тоже ожидается понижение температуры, поэтому мы полностью готовы для работы в зимних условиях и готовы содержать город в надлежащем виде.

На этой неделе белорусов порадует еще не один снежный день, прогнозируют синоптики. В столице и северных регионах страны уже завтра, 24 ноября, ожидаются осадки. Правда, снежная погода сохранится только до пятницы. В выходные зимний минус сменит осенний плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.