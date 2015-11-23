В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний

Новости Беларуси. Генпрокуратура активно занимается вопросами взыскания дебиторской задолженности. Об этом 23 ноября говорили в Академии управления. Положительных результатов удалось достичь благодаря сотрудничеству с коллегами из России. Вопрос важен для белорусской экономики в целом и для ведущих предприятий в частности.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

На сегодня дебиторская задолженность имеет криминализацию как минимум процентов на 30, а то и больше. Она, к сожалению, исчисляется триллиона, но и пошли триллионы обратно, это тоже очень здорово. Эту тенденцию нам удалось, хоть с величайшим трудом, но начали мы поворачивать немножко в другом направлении. А если говорить одним словом, то деньги пошли. Это самый главный для нас результат.

23 ноября в Академии управления открыли аудиторию, которая полностью соответствует залу судебных заседаний. Здесь предусмотрены места для судей, прокуроров и свидетелей. Этот уникальный проект поможет расширить практику юристов-управленцев нового поколения. Заседания в зале будут проходить в форме игровых процессов, но в присутствии реальных судей, прокуроров и адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.