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Услуги ЖКХ: Порталы единой диспетчерской службы появятся во всех крупных городах Беларуси

24 ноября 2015 07:50
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Новости Беларуси. Порталы единой диспетчерской службы ЖКХ появятся во всех крупных городах Беларуси. Развернуть работу в этом направлении Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует уже в следующем году.

Пока  данная услуга доступна только в Минске.

На портале  «Мой город»  зарегистрировалось уже более двух тысяч человек.  Теперь сообщить о своих проблемах можно по единому номеру телефона или оставить свою заявку на сайте.

За неполный месяц работы операторы линии 115 помогли в решении более пяти сотен проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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