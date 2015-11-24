Услуги ЖКХ: Порталы единой диспетчерской службы появятся во всех крупных городах Беларуси

Новости Беларуси. Порталы единой диспетчерской службы ЖКХ появятся во всех крупных городах Беларуси. Развернуть работу в этом направлении Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует уже в следующем году.

Пока данная услуга доступна только в Минске.

На портале «Мой город» зарегистрировалось уже более двух тысяч человек. Теперь сообщить о своих проблемах можно по единому номеру телефона или оставить свою заявку на сайте.

За неполный месяц работы операторы линии 115 помогли в решении более пяти сотен проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.