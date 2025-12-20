Диалоговая площадка по итогам ВНС прошла в Академии управления
Решения, принятые коллективно в рамках Всебелорусского народного собрания, безусловно, задают тренды в информационном поле и экспертном сообществе. Все это предмет детального анализа. В том числе на диалоговых площадках. Одна из них сегодня была организована в Академии управления при Президенте Беларуси. Здесь детально обсуждали итоги прошедшего ВНС и задачи на пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа соцэкономразвития Беларуси до 2030 – это, по сути, детальный и пошаговый план действий в ключевых сферах. И в его реализации необходима консолидация всего общества, представителей разных возрастных групп и профессий.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Вчера Президент сказал, что ваша основная миссия – донести до людей те посылы, ту атмосферу, в которой вы находились. Поэтому мы считаем, что вести за собой коллективы будущих и настоящих управленцев надо сразу же после итогов Всебелорусского народного собрания.
Говорили и о перспективах, которые открываются перед работающей молодежью: от помощи с трудоустройством до решения жилищных вопросов. Но, получая комфортные условия для жизни и карьерного роста, каждый должен вносить свой вклад в развитие нашей страны. Государство в свою очередь будет и дальше обеспечивать социальную справедливость и поддержку молодым специалистам.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
У нас сохраняется важная тенденция на развитие и создание условий для молодых людей. Именно об этом сегодня надо говорить и молодежной аудитории. Причем, не создавая определенные тепличные условия для его развития, для молодежи. Прежде всего, сподвигая молодых людей к своему активному действительному участию.
Улучшение качества жизни – вот один из трендов пятилетки, который коснется абсолютно каждого. Развитие медицины, поддержка образования, расширение инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни – на эти направления будет сделан акцент.