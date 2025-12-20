Диалоговая площадка по итогам ВНС прошла в Академии управления

Решения, принятые коллективно в рамках Всебелорусского народного собрания, безусловно, задают тренды в информационном поле и экспертном сообществе. Все это предмет детального анализа. В том числе на диалоговых площадках. Одна из них сегодня была организована в Академии управления при Президенте Беларуси. Здесь детально обсуждали итоги прошедшего ВНС и задачи на пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа соцэкономразвития Беларуси до 2030 – это, по сути, детальный и пошаговый план действий в ключевых сферах. И в его реализации необходима консолидация всего общества, представителей разных возрастных групп и профессий.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Вчера Президент сказал, что ваша основная миссия – донести до людей те посылы, ту атмосферу, в которой вы находились. Поэтому мы считаем, что вести за собой коллективы будущих и настоящих управленцев надо сразу же после итогов Всебелорусского народного собрания.

Говорили и о перспективах, которые открываются перед работающей молодежью: от помощи с трудоустройством до решения жилищных вопросов. Но, получая комфортные условия для жизни и карьерного роста, каждый должен вносить свой вклад в развитие нашей страны. Государство в свою очередь будет и дальше обеспечивать социальную справедливость и поддержку молодым специалистам.