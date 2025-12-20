Как производят бумагу – узнали у специалиста

Отходы бумаги и картона – можно ли заработать на сдаче макулатуры, узнали у специалиста

Точного ответа, кто и когда изобрел бумагу, не найдено. Но ясно одно – она появилась благодаря наблюдательности людей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Присмотревшись к природе, изобретатели переняли опыт насекомых. Ведь известно, что, к примеру, осиные домики – это настоящая бумага. Осы делают ее сами, пережевывая древесину. Такой дешевый и технологический способ натолкнул некого китайца по имени Цай Лунь в 105 году на создание нового материала.

Сырьем служил шелк из бракованных коконов шелкопряда, стебли бамбука и луб тутового дерева. К слову, сегодня для производства бумаги используют только девять пород деревьев. Это хвойные – сосна, ель, пихта и лиственница, а также лиственные – ольха, береза, тополь, осина и бук.