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Как производят бумагу – узнали у специалиста

20 декабря 2025 16:45
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Точного ответа, кто и когда изобрел бумагу, не найдено. Но ясно одно – она появилась благодаря наблюдательности людей, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Как производят бумагу – узнали у специалиста-2

Присмотревшись к природе, изобретатели переняли опыт насекомых. Ведь известно, что, к примеру, осиные домики – это настоящая бумага. Осы делают ее сами, пережевывая древесину. Такой дешевый и технологический способ натолкнул некого китайца по имени Цай Лунь в 105 году на создание нового материала. 

Сырьем служил шелк из бракованных коконов шелкопряда, стебли бамбука и луб тутового дерева. К слову, сегодня для производства бумаги используют только девять пород деревьев. Это хвойные – сосна, ель, пихта и лиственница, а также лиственные – ольха, береза, тополь, осина и бук.

Как производят бумагу – узнали у специалиста-4

Сергей Касьянов, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
У нас в республике произрастают как хвойные, так и лиственные породы. Целлюлоза, получаемая из хвойных пород древесины – у нее волокно более крепкое. Она используется в основном для упаковки, там, где необходима жесткость и крепость получаемого материала. Мягколиственные породы древесины имеют более короткое волокно и могут использоваться для производства писчей бумаги, офсетной, офисной, также для санитарно-гигиенических изделий. То есть более мягкое, короткое волокно.

Подробности в видео.

# производство

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