Лукашенко: пора кардинально осовременить сельское хозяйство

Обеспечение продовольственной безопасности – вопрос номер один в мире. А для Беларуси еще и прибыльная статья дохода. Ежегодно отрасль приносит миллиарды долларов, в этому году на поставках продовольствия заработали 9,5 миллиарда. Обеспечен и внутренний рынок: на каждого белоруса получили больше тонны зерна и тонны молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку.

Впрочем, в отрасли есть и серьезные проблемы, которые необходимо решать. Президент вернулся к витебскому совещанию по вопросам АПК и подчеркнул, что его итоги будут заметны во всех областях. Александр Лукашенко предупредил, что время уговоров закончено, пришло время для конкретных действий. И конкретных проектов.