Лукашенко: пора кардинально осовременить сельское хозяйство

Обеспечение продовольственной безопасности – вопрос номер один в мире. А для Беларуси еще и прибыльная статья дохода. Ежегодно отрасль приносит миллиарды долларов, в этому году на поставках продовольствия заработали 9,5 миллиарда. Обеспечен и внутренний рынок: на каждого белоруса получили больше тонны зерна и тонны молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку.
Впрочем, в отрасли есть и серьезные проблемы, которые необходимо решать. Президент вернулся к витебскому совещанию по вопросам АПК и подчеркнул, что его итоги будут заметны во всех областях. Александр Лукашенко предупредил, что время уговоров закончено, пришло время для конкретных действий. И конкретных проектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пора кардинально осовременить отрасль, переходить на принципы, как у нас модно говорить, цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. Поэтому минимум 40 % организаций отрасли к концу пятилетки необходимо освоить и внедрить данную платформу в своих хозяйствах. А вот что нужно сделать в каждой сельхозорганизации, так это централизованное материально-техническое обеспечение и диспетчеризацию всей работы с контролем всех процессов от поля до фермы.
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