Диалог со смертью: несколько историй о людях, которые смогли спасти жизни

Новости Беларуси. Дипломатия – великое искусство договариваться. Но не только в большой политике нужны профессионалы, способные искать компромиссы и сглаживать острые углы. О роли переговоров в экстремальных ситуациях на неделе заставили задуматься криминальные сводки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Гомеле девочку-подростка удалось уговорить не прыгать с 16 этажа, а лейтенант в Новополоцке обезоружил мужчину с ножом, предложив ему закурить. Какие еще психологические приемы есть в арсенале таких переговорщиков? И кто волей случая может оказаться на их месте?

В 7 утра во дворе этого дома толпятся взволнованные люди. Наверху молодая женщина угрожает спрыгнуть. Каждая секунда на счету. Она не подпускает никого в форме.

Но согласилась поговорить тет-а-тет с человеком в гражданском. Кто же будет вести диалог со смертью.

Яна Шипко, СТВ:

С крыши этой столичной многоэтажки, признаюсь, вниз даже взгляд бросить страшно. На этом месте чуть не произошла трагедия. От последнего отчаянного шага спас разговор по душам. Так каково же это, когда каждое твое слово – буквально вопрос жизни и смерти.

Роль переговорщика выпала этому офицеру в штатском. По долгу службы он вынужден оставаться инкогнито и просит не показывать свое лицо.

Алексей Машкин, начальник уголовного розыска Фрунзенского РОВД Минска:

Фактически, даже схватить её не было за что, если она не протянет руку.

Но с первых слов удалось главное – заручиться доверием. Алексей Машкин:

Мы нашли психологический контакт, познакомившись друг с другом. Я спросил, как её зовут и почему она здесь находится, она была в слезах, переживала сильно. Алексей осознал: в момент, когда инстинкт самосохранения отступил, единственный выход – напомнить про инстинкт материнский. Алексей Машкин:

Она рассказала, что поругалась с мужем. И основной упор был сделан на то, что у нее есть ребенок, которому 8 лет. И благодаря этим словам по поводу материнства она протянула мне руку, и пообещала, что будет хорошей матерью, больше такого не повторится. Андрей в подобных ситуациях оказывался уже не раз. Краповый берет – знак отличной физической подготовки лейтенанта. Но в дуэлях психологических главное оружие – слово.

Андрей Зубок, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома:

Зайдя в квартиру, я увидел, что мужчина стоит с ножом, приставив его к груди.

Как оказалось, мужчина ворвался на разборки к жене, которая выселила его из дома. Когда та попыталась вырваться, случайно ранил супругу. Испугавшись, угрожал убить и себя.

Андрей Зубок:

Понемногу входил в доверие, разговаривал, входил в его сложное жизненное положение.

Продумывая каждый шаг, Андрей поставил себя на место человека, которому, как казалось, нечего терять.

В ситуации на грани жизни и смерти неожиданно помогло самое что ни на есть житейское предложение.

Андрей Зубок:

Я предложил ему закурить, так что мужчина отвлекся, протянул левую руку за спичками, после чего я произвел задержание. На оперативном видео заметно: пока будут идти переговоры, успеет стемнеть. Всего день до наступления Нового Года. И он мог стать последним для этого парня на вышке.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Было страшно на самом деле, когда ты понимаешь, что на твоих глазах может произойти трагедия. Я обратился к нему, сказал «С Новым годом». Он не понял, о чём речь. У меня получилось выдернуть его из суицидальных мыслей, из этого негатива.

Это был переломный момент, парень позволил снять себя с вышки.

Чтобы не вызвать раздражения, переговорщики выходят к оппоненту без оружия и даже бронежилета, и не только забывают о погонах, а порой в зависимости от требований и входят в образ человека абсолютно другой профессии.

Юрий Прокопенко, собственный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Половина моста здесь была оцеплена. Дежурили сотрудники милиции, МЧС, а парень стоял за ограждением на этой узкой площадке за столбом, держался руками за колонну.

Потенциальный самоубийца никого не подпускал. Его единственное требование: говорить он хотел исключительно с нашим коллегой Юрием Прокопенко. Парень доверял журналисту, которого не раз видел в новостях. И, как оказалось, хотел привлечь внимание к игровой зависимости. Накануне сам проигрался по-крупному, и в свои 31 решил, что единственный выход – спрыгнуть в Днепр.

Юрий Прокопенко:

Он уже дрожал от холода, руки и ноги начинали сводить судороги. Все-таки примерно два с половиной часа стоял в одном положении. За время нашей беседы удалось понять, что он за человек. Парень неплохой, стержень есть, но попал в трудную ситуацию. Сказал, что спрыгнуть с моста сейчас самое простое. Но это не мужской поступок. Рассказал о своих проблемах и как я их решал. Словом, удалось убедить, что каждый сам кузнец своего счастья, а жизнь у человека одна.

Подобные убеждения круглые сутки звучат и на этом телефоне доверия. Потеря близких, увольнение, развод. Сюда звонят на грани. Убедить, что жизнь продолжается, когда на том конце провода – отчаяние, задача не из легких.

Татьяна Ушакевич, психолог Городского клинического психиатрического диспансера Минска:

С одной стороны, в этом есть определённые плюсы, что и вы, и абонент являетесь абсолютно анонимными друг от друга, с другой стороны, тут может срабатывать эффект попутчика. Я не вижу, кто это, не знаю этого человека. Могу остаться полностью анонимным. Могу при этом доверять.

Пьяный водитель летел по трассе с раненым пассажиром. Не понимая, где находится, на скоростном шоссе он мог превратиться в камикадзе, в любую секунду спровоцировав аварию.

Дмитрий Красовский, старший инспектор-дежурный ОДС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В этой ситуации самое первое – надо было его остановить, потому что по голосу было видно, что человек в нетрезвом состоянии, дорога Минск-Гомель, большая скорость и большой поток.

Кто был за рулем, инспектор так и не увидел, но в ту ночь будто на телефоне доверия сумел лишь голосом разрулить ситуацию своего анонимного абонента.

Дмитрий Красовский:

Если повысить голос и требовать, он мог бы бросить трубку, и что бы дальше было, неизвестно. Пытался уточнить, где он находится в процессе разговора, он сообщает, что проезжает заправку. Мной было предложено, чтобы он свернул, он согласился.