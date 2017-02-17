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Диалог белорусов и представителей Администрации Президента: в стране продолжают работать мобильные приемные

17 февраля 2017 06:11
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Новости Беларуси. В стране продолжают работать мобильные приемные. На встречу с жителями регионов 17 февраля вновь отправятся представители Администрации Президента. Основная тема разговора – декрет о социальном иждивенчестве и особенности его применения на практике.

Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками высокого ранга 17 февраля можно будет в Рогачевском, Ивьевском, Лидском, Волковысском, Молодечненском, Борисовском и Солигорском райисполкомах. Личный прием граждан также будет вестись в Брестском, Могилевском облисполкомах и Бобруйском горисполкоме.

Детальный график размещён на сайте телеканала СТВ. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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