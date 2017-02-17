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Белорусские электробусы могут появиться в Китае

17 февраля 2017 06:07
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Новости Беларуси. Белорусские электробусы могут появиться в Китае. Правительственная делегация из провинции Сычуань посетила производство и протестировала транспортную новинку. Сегодня эта техника отвечает международным экостандартам, что особенно актуально для Поднебесной из-за проблем со смогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лю Цзе, вице-губернатор народного правительства провинции Сычуань (Китай):
Это только начало. Наш первый проект. У нас большое количество представителей бизнеса производит различную технику и продукцию. Они готовы к созданию совместных предприятий. Я уверен в том, что многие из них хотят получить прописку здесь, в Беларуси.

По приезду в Китай бизнесмены и правительство Сычуаня обсудят возможности создания совместного производства. Подобный опыт уже есть. В провинции Хэйлунцзян уже несколько лет собирают сельхозтехнику.

# общество # Беларусь-Китай

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