Для приезжих иностранных граждан в Минске будет увеличено количество информационных туристических точек

Новости Беларуси. Узнать о столице прямо с вокзала.

В Минске увеличивается количество информационных туристических точек.

Необходимость продиктована увеличением количества приезжих с введением 5-дневного безвизового режима для иностранных граждан.

К слову, он работает с 12 февраля.

Первые такие помощники появятся в гостиницах. Также их создание планируется на железнодорожном вокзале и в историческом центре города.

Елена Плис, директор ГУ «Информационно-туристский центр «Минск»:

Это будут информационные стенды с брошюрами, буклетами, картами города. По возможности, конечно, будут и сотрудники, которые смогут давать какую-то информацию, консультацию на месте.